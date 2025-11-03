Кім Чен Ин проявив жорсткий цинізм до України: що відбувається

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин відвідав 11-й корпус Корейської народної армії, відомий як так званий "Штурмовий корпус", який брав участь у війні в Україні на боці Росії. Під час інспекції Кім назвав цей підрозділ "взірцем" для всієї армії та заявив, що планує трансформувати військо КНДР у "сильну та героїчну армію, яка завжди перемагає", повідомляє NKnews.

Фото: з відкритих джерел

За інформацією державних ЗМІ, Кім ознайомився з бойовими планами корпусу, обговорив стратегію розвитку сил спеціальних операцій і натякнув, що на наступному засіданні Центральної військової ради може бути ухвалено рішення про реорганізацію армії.

"Солдати Штурмового корпусу ідеально виконали рішення партії, проявивши народний героїзм і неперевершений бойовий дух", — зазначив Кім Чен Ин.

Експерти вважають, що лідер КНДР прагне використати бойовий досвід корпусу для модернізації армії, зокрема впровадження тактики застосування дронів та радіоелектронної боротьби, яку північнокорейські солдати могли перейняти від російських сил під час війни в Україні.

Старший аналітик Корейського інституту національного об’єднання Хон Мін додав, що йдеться про часткову реорганізацію регулярних підрозділів за моделлю Штурмового корпусу.

11-й корпус, створений після невдалої спроби нападу на Блакитний будинок у 1968 році, налічує від 40 до 80 тисяч військовослужбовців, за даними південнокорейських ЗМІ. Минулого року приблизно 12 тисяч його бійців, за оцінками розвідки, були направлені до Росії.

