Ким Чен Ин проявил жесткий цинизм в Украине: что происходит

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил 11-й корпус Корейской народной армии, известный как так называемый "Штурмовой корпус", принимавший участие в войне в Украине на стороне России. Во время инспекции Ким назвал это подразделение "образцом" для всей армии и заявил, что планирует трансформировать войско КНДР в "сильную и героическую армию, которая всегда побеждает", сообщает NKnews.

Фото: из открытых источников

По информации государственных СМИ, Ким ознакомился с боевыми планами корпуса, обсудил стратегию развития сил специальных операций и намекнул, что на следующем заседании Центрального военного совета может быть принято решение о реорганизации армии.

"Солдаты Штурмового корпуса идеально выполнили решение партии, проявив народный героизм и непревзойденный боевой дух", — отметил Ким Чен Ин.

Эксперты считают, что лидер КНДР стремится использовать боевой опыт корпуса для модернизации армии, в частности, внедрение тактики применения дронов и радиоэлектронной борьбы, которую северокорейские солдаты могли перенять от российских сил во время войны в Украине.

Старший аналитик Корейского института национального объединения Хон Мин добавил, что речь идет о частичной реорганизации регулярных подразделений по модели Штурмового корпуса.

11-й корпус, созданный после неудачной попытки нападения на Голубой дом в 1968 году, насчитывает от 40 до 80 тысяч военнослужащих, по данным южнокорейских СМИ. В прошлом году около 12 тысяч его бойцов, по оценкам разведки, были направлены в Россию.

