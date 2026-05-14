Київщина у руїнах: що відомо про нові звірства росіян

Кравцев Сергей
Семеро людей, серед яких дитина, постраждали внаслідок російського комбінованого удару по Київській області вночі 14 травня. Як інформує портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні ДСНС в Telegram.
Удар по Київщині. Фото: ДСНС
У Бориспільському районі постраждали п’ятеро людей. Чоловіка та жінку з осколковими пораненнями госпіталізували до місцевої лікарні. Ще трьом жінкам медичну допомогу надали на місці.
У Фастівському районі травмовано жінку, медичну допомогу їй надали на місці.
У Бучанському районі виникла пожежа складської будівлі та двох автомобілів.
В Обухівському районі пошкоджено три приватні будинки.
У Броварському районі — три приватні будинки, автомобіль та підприємство.
У Бориспільському районі уражено багатоповерховий будинок, шість автомобілів, підприємство, приватний будинок та господарські споруди.
У Фастівському районі пошкоджено багатоповерховий будинок.
У Білоцерківському районі — приватний будинок.
У багатьох місцях триває ліквідація пожеж. Всі оперативні служби працюють безперервно.
