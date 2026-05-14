Киевщина в руинах: что известно о новых зверствах россиян

Семь человек, среди которых ребенок, пострадали в результате российского комбинированного удара по Киевской области ночью 14 мая. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении ГСЧС в Telegram.

"Киевщина: в результате ночной атаки России пострадали 7 человек, среди них – 1 ребенок. В Фастовском районе пострадали 2 человека, в Бориспольском – 5 человек, среди них 1 ребенок", – говорится в сообщении.

В Бориспольском районе пострадали пять человек. Мужчину и женщину с осколочными ранениями госпитализировали в местную больницу. Еще троим женщинам медицинская помощь была оказана на месте.

В Фастовском районе травмирована женщина, медицинскую помощь ей оказали на месте.

В Бучанском районе возник пожар складского здания и двух автомобилей.

В Обуховском районе повреждены три частных дома.

В Броварском районе — три частных дома, автомобиль и предприятие.

В Бориспольском районе поражен многоэтажный дом, шесть автомобилей, предприятие, частный дом и хозяйственные постройки.

В Фастовском районе поврежден многоэтажный дом.

В Белоцерковском районе – частный дом.

Во многих местах идет ликвидация пожаров. Все оперативные службы работают непрерывно.

