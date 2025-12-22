Відмова України від членства в НАТО без надійних та дієвих гарантій безпеки може розцінюватися як ознака слабкості. У випадку з ядерною державою, такою як Росія, яка систематично ігнорує міжнародні домовленості, надійність таких гарантій залишається під великим питанням.

Фото: з відкритих джерел

Британський журналіст і письменник Девід Патрікаракос зазначає, що головним стримуючим чинником для агресора є саме Збройні Сили України, які отримують підтримку західних партнерів у вигляді фінансування та постачання сучасної зброї.

Теоретично відмова від НАТО могла б відкрити шлях до отримання певних гарантій безпеки для України, проте, за словами Патрікаракоса, паперові домовленості не порівняти з реальним досвідом на фронті.

"Гарантії на папері не відображають того, що я бачив у Бахмуті, Кремінній, Дебальцевому чи Харкові. Саме завдяки рішучості українських військових росіяни не змогли просунутися на багатьох напрямках", – підкреслив він.

Важливо діяти в межах міжнародних договорів та законів, інакше виникне хаос, який Кремль прагне поширити в Європі та на Заході. Росія залишається ядерною державою, і це потрібно враховувати у всіх стратегіях стримування. За останні 11 років, особливо після повномасштабного вторгнення у 2022 році, головним фактором, який запобігав повному захопленню України, стала здатність її армії утримувати рубежі та протидіяти агресору.

У разі, якщо українське керівництво змушене буде йти на поступки та сісти за стіл переговорів, найбільш реалістичним варіантом залишаються достатні гарантії безпеки. Патрікаракос зазначає, що у випадку їх порушення Росією західні союзники будуть змушені реагувати, щоб захистити Україну, адже політичний тиск на них буде надзвичайно сильним.

Як вже писали "Коментарі", Росія не здатна здобути вирішальну перемогу у війні проти України, і спроби США нав’язати мир через поступки лише підштовхнуть Путіна до подальшої експансії. Єдиний шлях до справедливого завершення конфлікту – посилення позицій України. Таку думку в статті для The Washington Post висловили сенатори США – демократка Джин Шахін та республіканець Мітч Макконнелл.