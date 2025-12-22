Отказ Украины от членства в НАТО без надежных и действенных гарантий безопасности может рассматриваться как признак слабости. В случае с ядерным государством, таким как Россия, систематически игнорирующим международные договоренности, надежность таких гарантий остается под большим вопросом.

Британский журналист и писатель Дэвид Патрикаракос отмечает, что главным сдерживающим фактором для агрессора являются именно Вооруженные Силы Украины, которые получают поддержку западных партнеров посредством финансирования и поставок современного оружия.

Теоретически отказ от НАТО мог бы открыть путь к получению определенных гарантий безопасности для Украины, однако, по словам Патрикаракоса, бумажные договоренности не сравнимы с реальным опытом на фронте.

"Гарантии на бумаге не отражают того, что я видел в Бахмуте, Кременной, Дебальцево или Харькове. Именно благодаря решительности украинских военных россияне не смогли продвинуться по многим направлениям", — подчеркнул он.

Важно действовать в рамках международных договоров и законов, в противном случае возникнет хаос, который Кремль стремится распространить в Европе и на Западе. Россия остается ядерным государством, и это следует учитывать во всех стратегиях сдерживания. За последние 11 лет, особенно после полномасштабного вторжения в 2022 году, главным фактором, предотвращавшим полный захват Украины, стала способность ее армии удерживать рубежи и противодействовать агрессору.

В случае, если украинское руководство будет вынуждено идти на уступки и сесть за стол переговоров, наиболее реалистичным вариантом остаются достаточные гарантии безопасности. Патрикаракос отмечает, что в случае их нарушения Россией западные союзники будут вынуждены реагировать, чтобы защитить Украину, ведь политическое давление на них будет очень сильным.

