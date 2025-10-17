Київ з тріскотом провалив наміри знищити НПЗ Росії: шокуючі подробиці

За останні кілька тижнів українські підрозділи здійснили приблизно 60 ударів по нафтових об’єктах на території Росії, внаслідок чого виведено з ладу щонайменше 21% потужностей її нафтопереробної галузі, повідомляє Reuters.

Фото: з відкритих джерел

Атаки торкнулися не лише нафтопереробних заводів, а й насосних станцій, сховищ палива та експортних терміналів. Серед уражених — віддалені підприємства: наприклад, один із найбільш віддалених НПЗ у Тюмені розташований приблизно за 1 992 км від українського кордону. Деякі об’єкти зазнавали повторних ударів.

За словами джерела в українському уряді, мета операцій — викликати дефіцит бензину й дизельного пального у РФ, аби ускладнити логістику та просування російських сил на фронті. Після серії атак у різних регіонах Росії фіксують перебої з постачаннями пального та приблизно 10% зростання цін на бензин.

Ключовим засобом у цій кампанії є безпілотники "діпстрайк" — насамперед моделі "Лютий" і ФП‑1, які можуть долати дистанції понад 1 000 км. Для ослаблення російської ППО операції часто супроводжуються запуском дронів‑обманок на початкових етапах.

Водночас Reuters зауважує, що російська протидія діпстрайкам поступово стає ефективнішою: рівень перехоплення зростає, тож частка безпілотників, що досягають цілей, скорочується. Журналісти цитують висновок, що головною проблемою України лишається масштаб операцій — навіть при нарощуванні виробництва дронів їх поки що замало, щоб систематично проривати посилену ППО супротивника.

