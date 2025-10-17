Киев с треском провалил намерения уничтожить НПЗ России: шокирующие подробности

За последние несколько недель украинские подразделения нанесли примерно 60 ударов по нефтяным объектам на территории России, в результате чего выведено из строя по меньшей мере 21% мощностей ее нефтеперерабатывающей отрасли, сообщает Reuters.

Фото: из открытых источников

Атаки затронули не только нефтеперерабатывающие заводы, но и насосные станции, хранилища топлива и экспортные терминалы. Среди пораженных — отдаленные предприятия: например, один из самых отдаленных НПЗ в Тюмени расположен примерно в 1992 км от украинской границы. Некоторые объекты подвергались повторным ударам.

По словам источника в украинском правительстве, цель операций — вызвать дефицит бензина и дизельного горючего у РФ, чтобы усложнить логистику и продвижение российских сил на фронте. После серии атак в разных регионах России фиксируют перебои со снабжением горючего и примерно 10% роста цен на бензин.

Ключевым средством в этой кампании являются беспилотники "дипстрайк" — прежде всего модели "Февраль" и ФП - 1, которые могут преодолевать дистанции более 1 000 км. Для ослабления российской ПВО операции часто сопровождаются запуском дронов – обманок на начальных этапах.

В то же время Reuters отмечает, что российское противодействие дипстрайкам постепенно становится эффективнее: уровень перехвата растет, поэтому доля достигающих целей беспилотников сокращается. Журналисты цитируют вывод, что главной проблемой Украины остается масштаб операций — даже при наращивании производства дронов их пока недостаточно, чтобы систематически прорывать усиленную ПВО противника.

Как уже писали "Комментарии", телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным состоялся незадолго до приезда президента Владимира Зеленского в Вашингтон. В комментарии для 24 Канала директор по коммуникациям Украинского конгрессового комитета Америки (УККА) Андрей Добрянский отметил, что пока не стоит серьезно воспринимать заявление Трампа о возможной встрече с кремлевским лидером, ситуация еще может измениться.