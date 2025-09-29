Київ ще здивує Путіна: стало відомо, до чого призведуть атаки РФ на українську енергетику

Україна активно працює над розширенням можливостей у сфері оборонного виробництва, зокрема у напрямку модернізації ударних безпілотників та нарощування потужностей з виготовлення ракет. Про це в ефірі телеканалу "КИЇВ24" повідомив військовий експерт Ігор Романенко. Він підкреслив, що Україна готується дати симетричну відповідь на російські масовані атаки по енергетичній інфраструктурі, які, ймовірно, спрямовані на провокування блекаутів під час зимового періоду.

Фото: з відкритих джерел

"Україна нарощує ресурси для завдання ударів по ворожих об'єктах. Поступово вдосконалюються характеристики ударних дронів, паралельно проводяться бойові випробування ракет по реальних цілях на території противника", — розповів Романенко.

Оскільки російська армія сконцентрувала свої атаки на енергетичному секторі України, цілком логічним виглядає ймовірне дзеркальне реагування на об'єкти енергетики РФ. У цьому контексті експерт натякає на потенційне розширення масштабів ударів, які вже неодноразово фіксувалися на території Росії.

Так, 28 вересня внаслідок атаки безпілотників по Бєлгороду та навколишніх районах було зафіксовано значні перебої у роботі інфраструктури: зникла електрика, вода, зупинився громадський транспорт, частина магазинів працювала лише за готівку, а світлофори та освітлення на вулицях були відключені. За інформацією місцевих джерел, були уражені трансформаторні підстанції та теплоелектроцентралі.

Як вже писали "Коментарі", самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко неодноразово акцентує увагу на темі російського ракетного комплексу "Орешнік", який нібито було розміщено на території країни. Проте, як зазначає керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук, ця інформація — лише частина масштабної інформаційної операції Кремля, що має на меті посіяти тривогу й вплинути на міжнародну аудиторію.