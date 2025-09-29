Киев еще удивит Путина: стало известно, к чему приведут атаки РФ на украинскую энергетику

Украина активно работает над расширением возможностей в сфере оборонного производства, в частности, в направлении модернизации ударных беспилотников и наращивания мощностей по изготовлению ракет. Об этом в эфире телеканала "КИЕВ24" сообщил военный эксперт Игорь Романенко. Он подчеркнул, что Украина готовится дать симметричный ответ на российские массированные атаки по энергетической инфраструктуре, вероятно, направленные на провоцирование блекаутов во время зимнего периода.

Фото: из открытых источников

"Украина наращивает ресурсы для нанесения ударов по вражеским объектам. Постепенно совершенствуются характеристики ударных дронов, параллельно проводятся боевые испытания ракет по реальным целям на территории противника", — рассказал Романенко.

Поскольку российская армия сконцентрировала свои атаки на энергетическом секторе Украины, вполне логичным выглядит вероятное зеркальное реагирование на объекты энергетики РФ. В этом контексте эксперт намекает на потенциальное расширение масштабов ударов, уже неоднократно фиксировавшихся на территории России.

Так, 28 сентября в результате атаки беспилотников по Белгороду и окрестным районам были зафиксированы значительные перебои в работе инфраструктуры: исчезло электричество, вода, остановился общественный транспорт, часть магазинов работала только за наличные, а светофоры и освещение на улицах были отключены. По информации местных источников были поражены трансформаторные подстанции и теплоэлектроцентрали.

Как уже писали "Комментарии", самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко неоднократно акцентирует внимание на теме российского ракетного комплекса "Орешник", якобы размещенного на территории страны. Однако, как отмечает руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук, эта информация — лишь часть масштабной информационной операции Кремля, которая имеет целью посеять тревогу и повлиять на международную аудиторию.