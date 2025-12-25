Київ кидає дипломатичний виклик Москві: на Заході розкрили новий хід України

Україна намагається перехопити дипломатичну ініціативу у війні з Росією, запропонувавши оновлений масштабний мирний план. У вівторок президент Володимир Зеленський презентував документ із 20 пунктів, підготовлений у координації з американськими партнерами. Як зазначає The New York Times, нова концепція суттєво відрізняється від попередніх пропозицій, які передбачали можливі територіальні поступки та відмову від євроатлантичних прагнень України.

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

Київ позиціонує ініціативу як компромісну альтернативу планам, які у листопаді просували представники Москви та Дональда Трампа. Центральне місце в документі займають гарантії безпеки, покликані запобігти повторній агресії РФ, а також чіткий план післявоєнного відновлення держави.

Українська сторона наполягає на виведенні російських військ із Дніпропетровської, Миколаївської, Сумської та Харківської областей. Окремо пропонується створення демілітаризованої зони в Донецькій області за умови дзеркального відведення сил РФ. При цьому Київ категорично відкидає будь-які компроміси щодо статусу Запорізької атомної електростанції.

У Кремлі ініціативу сприйняли різко негативно. Під час щорічної пресконференції Володимир Путін підтвердив свої максималістські вимоги – повний контроль над Донецькою та Луганською областями та відмову Україні у вступі до НАТО. Російські аналітики вже заявили, що план Зеленського є спробою перекласти відповідальність за можливий провал переговорів на Москву.

Водночас, за оцінками експертів, попри гучну риторику, економічна ситуація в РФ погіршується: санкції проти провідних нафтових компаній змушують продавати енергоносії зі значними втратами. Однак Кремль продовжує робити ставку на людський ресурс – у 2025 році, за словами Дмитра Медведєва, Росія планує завербувати понад 400 тисяч контрактників, що дозволяє їй і далі вести виснажливу війну.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Зеленський вперше розкрив зміст 20 пунктів мирного плану: про що він говорить і чи спрацює.



