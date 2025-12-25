logo_ukra

Київ кидає дипломатичний виклик Москві: на Заході розкрили новий хід України
Київ кидає дипломатичний виклик Москві: на Заході розкрили новий хід України

Україна презентувала новий 20-пунктний план завершення війни, який відкидає територіальні поступки, робить ставку на гарантії безпеки та викликав різко негативну реакцію Кремля

25 грудня 2025, 14:13
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Україна намагається перехопити дипломатичну ініціативу у війні з Росією, запропонувавши оновлений масштабний мирний план. У вівторок президент Володимир Зеленський презентував документ із 20 пунктів, підготовлений у координації з американськими партнерами. Як зазначає The New York Times, нова концепція суттєво відрізняється від попередніх пропозицій, які передбачали можливі територіальні поступки та відмову від євроатлантичних прагнень України.

Київ кидає дипломатичний виклик Москві: на Заході розкрили новий хід України

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

Київ позиціонує ініціативу як компромісну альтернативу планам, які у листопаді просували представники Москви та Дональда Трампа. Центральне місце в документі займають гарантії безпеки, покликані запобігти повторній агресії РФ, а також чіткий план післявоєнного відновлення держави.

Українська сторона наполягає на виведенні російських військ із Дніпропетровської, Миколаївської, Сумської та Харківської областей. Окремо пропонується створення демілітаризованої зони в Донецькій області за умови дзеркального відведення сил РФ. При цьому Київ категорично відкидає будь-які компроміси щодо статусу Запорізької атомної електростанції.

У Кремлі ініціативу сприйняли різко негативно. Під час щорічної пресконференції Володимир Путін підтвердив свої максималістські вимоги – повний контроль над Донецькою та Луганською областями та відмову Україні у вступі до НАТО. Російські аналітики вже заявили, що план Зеленського є спробою перекласти відповідальність за можливий провал переговорів на Москву.

Водночас, за оцінками експертів, попри гучну риторику, економічна ситуація в РФ погіршується: санкції проти провідних нафтових компаній змушують продавати енергоносії зі значними втратами. Однак Кремль продовжує робити ставку на людський ресурс – у 2025 році, за словами Дмитра Медведєва, Росія планує завербувати понад 400 тисяч контрактників, що дозволяє їй і далі вести виснажливу війну.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Зеленський вперше розкрив зміст 20 пунктів мирного плану: про що він говорить і чи спрацює.




Джерело: https://www.nytimes.com/2025/12/25/world/europe/russia-ukraine-peace-plan.html
