logo

BTC/USD

87460

ETH/USD

2923.46

USD/UAH

42.15

EUR/UAH

49.68

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Киев бросает дипломатический вызов Москве: на Западе раскрыли новый ход Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Киев бросает дипломатический вызов Москве: на Западе раскрыли новый ход Украины

Украина презентовала новый 20-пунктный план завершения войны, который отвергает территориальные уступки, делает ставку на гарантии безопасности и вызвал резко негативную реакцию Кремля

25 декабря 2025, 14:13
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Украина пытается перехватить дипломатическую инициативу в войне с Россией, предложив обновленный масштабный мирный план. Во вторник президент Владимир Зеленский представил документ из 20 пунктов, подготовленный в координации с американскими партнерами. Как отмечает The New York Times, новая концепция существенно отличается от предыдущих предложений, предполагающих возможные территориальные уступки и отказ от евроатлантических стремлений Украины.

Киев бросает дипломатический вызов Москве: на Западе раскрыли новый ход Украины

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Киев позиционирует инициативу как компромиссную альтернативу планам, которые в ноябре продвигали представители Москвы и Дональда Трампа. Центральное место в документе занимают гарантии безопасности, призванные предотвратить повторную агрессию РФ, а также четкий план послевоенного восстановления государства.

Украинская сторона настаивает на выводе российских войск из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей. Отдельно предлагается создание демилитаризованной зоны в Донецкой области при зеркальном отводе сил РФ. При этом Киев категорически отвергает любые компромиссы по статусу Запорожской атомной электростанции.

В Кремле инициативу восприняли резко негативно. Во время ежегодной пресс-конференции Владимир Путин подтвердил свои максималистские требования – полный контроль над Донецкой и Луганской областями и отказ Украины во вступлении в НАТО. Российские аналитики уже заявили, что план Зеленского попытается переложить ответственность за возможный провал переговоров на Москву.

В то же время, по оценкам экспертов, вопреки громкой риторике, экономическая ситуация в РФ ухудшается: санкции против ведущих нефтяных компаний заставляют продавать энергоносители со значительными потерями. Однако Кремль продолжает делать ставку на человеческий ресурс – в 2025 году, по словам Дмитрия Медведева, Россия планирует завербовать более 400 тысяч контрактников, что позволяет ей и дальше вести изнурительную войну.

Читайте на портале "Комментарии" — Зеленский впервые раскрыл содержание 20 пунктов мирного плана: о чем он говорит и сработает ли.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.nytimes.com/2025/12/25/world/europe/russia-ukraine-peace-plan.html
Теги:

Новости

Все новости