Киев бросает дипломатический вызов Москве: на Западе раскрыли новый ход Украины

Украина пытается перехватить дипломатическую инициативу в войне с Россией, предложив обновленный масштабный мирный план. Во вторник президент Владимир Зеленский представил документ из 20 пунктов, подготовленный в координации с американскими партнерами. Как отмечает The New York Times, новая концепция существенно отличается от предыдущих предложений, предполагающих возможные территориальные уступки и отказ от евроатлантических стремлений Украины.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Киев позиционирует инициативу как компромиссную альтернативу планам, которые в ноябре продвигали представители Москвы и Дональда Трампа. Центральное место в документе занимают гарантии безопасности, призванные предотвратить повторную агрессию РФ, а также четкий план послевоенного восстановления государства.

Украинская сторона настаивает на выводе российских войск из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей. Отдельно предлагается создание демилитаризованной зоны в Донецкой области при зеркальном отводе сил РФ. При этом Киев категорически отвергает любые компромиссы по статусу Запорожской атомной электростанции.

В Кремле инициативу восприняли резко негативно. Во время ежегодной пресс-конференции Владимир Путин подтвердил свои максималистские требования – полный контроль над Донецкой и Луганской областями и отказ Украины во вступлении в НАТО. Российские аналитики уже заявили, что план Зеленского попытается переложить ответственность за возможный провал переговоров на Москву.

В то же время, по оценкам экспертов, вопреки громкой риторике, экономическая ситуация в РФ ухудшается: санкции против ведущих нефтяных компаний заставляют продавать энергоносители со значительными потерями. Однако Кремль продолжает делать ставку на человеческий ресурс – в 2025 году, по словам Дмитрия Медведева, Россия планирует завербовать более 400 тысяч контрактников, что позволяет ей и дальше вести изнурительную войну.

