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Київ готує кардинальну поступку Путіну щодо Донбасу: озвучено несподівану умову

В Офісі президента повідомили, що створення демілітаризованої зони на Донеччині можуть розглядати під час переговорів щодо припинення війни

29 жовтня 2026, 10:15
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Клименко Елена

Україна готова винести на переговори лідерів держав пропозицію про створення демілітаризованої зони на частині Донецької області. Йдеться про території по обидва боки нинішньої лінії бойового зіткнення, а не про всю область. Цей варіант може стати одним із пунктів обговорення можливого завершення війни. Відповідну заяву озвучив радник Офісу президента Сергій Лещенко в ефірі телемарафону.

Київ готує кардинальну поступку Путіну щодо Донбасу: озвучено несподівану умову

Фото: з відкритих джерел

За його словами, українська сторона розглядає таку ідею як один із можливих шляхів до компромісу. Водночас конкретні параметри демілітаризованої зони та умови її функціонування мають стати предметом переговорів.

"Україна готова рухатися до компромісу. І, наприклад, демілітаризована зона на території Донецької області — не на всій, а на тій частині, яка є навколо лінії бойового зіткнення по обидва боки, — може бути порушена на переговорах лідерів. Україна це готувала як одну з пропозицій", — пояснив Лещенко. 

Він також наголосив, що питання територій мають вирішуватися на найвищому політичному рівні. На думку представника Офісу президента, такі рішення не повинні залишатися виключно в компетенції технічних переговорних груп.

Окрім територіального питання, українська сторона розглядає можливість домовленостей про припинення вогню в окремих сферах. Зокрема, йдеться про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі та забезпечення безпеки на морі. 

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що у Кремлі скептично висловилися щодо перспектив швидкого проведення тристороннього саміту за участю президента США Дональда Трампа, російського лідера Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського.    



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