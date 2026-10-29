Киев готовит кардинальную уступку Путину в отношении Донбасса: озвучено неожиданное условие

Украина готова вынести на переговоры лидеров государств предложение о создании демилитаризованной зоны в Донецкой области. Речь идет о территориях с обеих сторон нынешней линии боевого столкновения, а не обо всей области. Этот вариант может стать одним из пунктов обсуждения возможного завершения войны. Соответствующее заявление озвучил советник офиса президента Сергей Лещенко в эфире телемарафона.

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По его словам, украинская сторона рассматривает такую идею как один из возможных путей к компромиссу. В то же время, конкретные параметры демилитаризованной зоны и условия ее функционирования должны стать предметом переговоров.

"Украина готова двигаться к компромиссу. И, например, демилитаризованная зона на территории Донецкой области — не на всей, а на той части, которая находится вокруг линии боевого столкновения с обеих сторон, может быть нарушена на переговорах лидеров. Украина это готовила как одно из предложений", — объяснил Лещенко.

Он также подчеркнул, что вопросы территорий должны решаться на самом высоком политическом уровне. По мнению представителя Офиса президента, подобные решения не должны оставаться исключительно в компетенции технических переговорных групп.

Кроме территориального вопроса украинская сторона рассматривает возможность договоренностей о прекращении огня в отдельных сферах. В частности, речь идет о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре и обеспечении безопасности на море.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал, что в Кремле скептически высказались по поводу перспектив быстрого проведения трехстороннего саммита с участием президента США Дональда Трампа, российского лидера Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.