Києву поставили наджорсткий ультиматум для отримання кредиту від ЄС: шокуюча вимога

Реформа Державного бюро розслідувань стане однією з ключових вимог для отримання Україною масштабного фінансового пакета допомоги від Європейського Союзу в межах €90 млрд. Йдеться про комплексне оновлення інституції, яке передбачає її фактичне перезавантаження за аналогією з реформою Бюро економічної безпеки. Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, відповідні зміни планують включити до програми Ukraine Facility на 3–4 квартал 2026 року. За його словами, це буде одним із обов’язкових етапів виконання зобов’язань України перед ЄС у межах довгострокового фінансування.

Інформація про нові умови підтверджується також джерелами в урядових структурах та дипломатичних колах. Вони зазначають, що оновлення ДБР є частиною ширшого пакета реформ, які Україна має реалізувати для забезпечення стабільного надходження міжнародної фінансової підтримки.

Железняк наголосив, що реформа передбачає не лише зміни в управлінні, а й оновлення підходів до роботи відомства, зокрема підвищення ефективності та прозорості його діяльності. За його словами, без виконання цих умов отримання коштів від ЄС буде неможливим.

Програма Ukraine Facility містить чітко визначений графік реформ і фінансових траншів на кілька років уперед. Її реалізація має забезпечити Україні стабільне фінансування, необхідне для підтримки економіки, відновлення інфраструктури та зміцнення державних інституцій.

Водночас у Європейському Союзі тривають консультації щодо остаточного розблокування кредитного пакета в розмірі €90 млрд. Українська сторона підтверджує, що переговори перебувають на активній стадії, а обговорення умов відбуваються у конструктивному форматі.

