Це справжній виклик всім: Буданов спантеличив терміновим зверненням до американців

Під час виступу на форумі Sedona Forum Інституту Маккейна керівник Офісу президента Кирило Буданов звернувся до американської аудиторії із тезою про стратегічну взаємозалежність України та США. Він підкреслив, що майбутня сила Сполучених Штатів значною мірою визначатиметься глибиною партнерства з Україною та спільною здатністю протидіяти глобальним загрозам.

За словами Буданова, війна Росії проти України давно перестала бути локальним протистоянням. Вона трансформувалася у ширший безпековий виклик, який виходить за межі одного регіону та впливає на всю архітектуру міжнародної стабільності. Він звернув увагу на формування неформального союзу Росії, Ірану та Північної Кореї, який, на його думку, створює новий рівень ризиків для світової безпеки та ставить під сумнів традиційне американське лідерство.

Буданов наголосив, що в цих умовах роль США залишається визначальною, оскільки Росія не обмежує свої амбіції лише Україною. Він подякував Вашингтону за вже надану підтримку, яка, за його словами, дозволила посилити українську оборону та врятувати багато життів.

Окрему увагу він приділив санкційній політиці, зазначивши, що економічний тиск на Росію дає результат, однак потребує подальшого посилення. Буданов переконаний, що будь-яке послаблення обмежень лише відтерміновує економічні наслідки для РФ і затягує війну.

Також він підкреслив важливість формування чітких і юридично закріплених гарантій безпеки для України, які б передбачали колективну відповідь на будь-яку нову агресію.

Говорячи про перспективи завершення війни, Буданов наголосив, що Україна підтримує дипломатичні шляхи врегулювання, але водночас застеріг від ризику використання Росією тимчасових перемир’їв для перегрупування сил. На його переконання, справжній мир можливий лише за умови надійних безпекових механізмів і збереження міжнародного тиску на агресора.

історик і професор Українського католицького університету Ярослав Грицак переконаний, що поступки агресору у вигляді територій не приносять миру, а навпаки — стимулюють подальшу експансію. За його словами, кожен подібний крок сприймається як прояв слабкості, що лише заохочує противника до нових вимог і дій.