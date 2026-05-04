Это настоящий вызов всем: Буданов озадачил срочным обращением к американцам

Во время выступления на форуме Sedona Forum Института Маккейна руководитель Офиса президента Кирилл Буданов обратился к американской аудитории с тезисом о стратегической взаимозависимости Украины и США. Он подчеркнул, что будущая сила Соединенных Штатов будет в значительной степени определяться глубиной партнерства с Украиной и общей способностью противодействовать глобальным угрозам.

По словам Буданова, война России против Украины давно перестала быть локальным противостоянием. Она трансформировалась в более широкий вызов безопасности, который выходит за пределы одного региона и влияет на всю архитектуру международной стабильности. Он обратил внимание на формирование неформального союза России, Ирана и Северной Кореи, который, по его мнению, создает новый уровень рисков для мировой безопасности и подвергает сомнению традиционное американское лидерство.

Буданов подчеркнул, что в этих условиях роль США остается определяющей, поскольку Россия не ограничивает свои амбиции только Украиной. Он поблагодарил Вашингтона за уже оказанную поддержку, которая, по его словам, позволила усилить украинскую оборону и спасти многие жизни.

Отдельное внимание он уделил санкционной политике, отметив, что экономическое давление на Россию дает результат, однако нуждается в дальнейшем усилении. Буданов убежден, что любое ослабление ограничений лишь откладывает экономические последствия для РФ и затягивает войну.

Также он подчеркнул важность формирования четких и юридически закрепленных гарантий безопасности для Украины, предусматривающих коллективный ответ на любую новую агрессию.

Говоря о перспективах завершения войны, Буданов подчеркнул, что Украина поддерживает дипломатические пути урегулирования, но в то же время предостерег от риска использования Россией временных перемирий для перегруппировки сил. По его убеждению, настоящий мир возможен только при надежных механизмах безопасности и сохранения международного давления на агрессора.

"Комментарии" уже писали, что историк и профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак убежден, что уступки агрессору в виде территорий не приносят миру, а наоборот — стимулируют дальнейшую экспансию. По его словам, каждый подобный шаг воспринимается как проявление слабости, что лишь побуждает противника к новым требованиям и действиям.