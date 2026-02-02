logo_ukra

Києву може загрожувати найгірше після масованих ударів РФ: про що йде мова
Києву може загрожувати найгірше після масованих ударів РФ: про що йде мова

Про повне відновлення наразі говорити рано, адже це потребує значних ресурсів і тривалого часу, зазначив Сергій Нагорняк

2 лютого 2026, 13:15
Автор:
avatar

Клименко Елена

Після серії масованих атак Росії на енергетичну інфраструктуру столиці всі київські теплоелектроцентралі залишаються придатними до відновлення. Про це повідомив народний депутат від партії "Слуга Народу" Сергій Нагорняк, коментуючи стан об’єктів теплогенерації Києва.

Києву може загрожувати найгірше після масованих ударів РФ: про що йде мова

Фото: з відкритих джерел

За його словами, одна з ТЕЦ, яка зазнала найбільшої кількості ударів ракетами та безпілотниками, нині перебуває в процесі відновлювальних робіт. Водночас мова йде не про повну реконструкцію, а про першочергові заходи, необхідні для відновлення роботи теплоелектроцентралі та її поступового введення в експлуатацію.

Нагорняк уточнив, що на цій ТЕЦ ушкодження виявилися суттєвими, тому процес відновлення є складним і поетапним. Перший етап передбачає запуск базових потужностей для забезпечення теплопостачання, тоді як повне відновлення об’єкта потребуватиме значно більше часу та фінансових ресурсів.

Депутат також наголосив, що відбудова енергетичної інфраструктури після масованих атак — це тривалий і технічно складний процес. Зокрема, ремонт або повна заміна обладнання на підстанціях "Укренерго" може затягуватися на тижні чи навіть місяці, оскільки частина необхідних компонентів є дорогою та дефіцитною.

За словами Нагорняка, Україна наразі не має повного резерву всього обладнання, потрібного для швидкого відновлення енергосистеми після масштабних обстрілів. Це створює додаткові виклики для енергетиків, які працюють в умовах постійної загрози нових атак.

Водночас нардеп запевнив, що поширена інформація про нібито неможливість відновлення однієї з київських ТЕЦ не відповідає дійсності. Усі об’єкти теплогенерації столиці підлягають ремонту та можуть бути повернуті до роботи після завершення необхідних відновлювальних заходів.

Як вже писали "Коментарі", російські війська дедалі частіше обстрілюють Україну ракетами Х-22 та Х-32, які летять по балістичній траєкторії та здатні завдавати значних руйнувань. Нещодавні події показали, що українська протиповітряна оборона здатна ефективно протистояти цим загрозам, демонструючи рідкісний успіх у захисті столиці.



