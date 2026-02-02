Киеву может угрожать хуже всего после массированных ударов РФ: о чем идет речь

После серии массированных атак России на энергетическую инфраструктуру столицы все киевские теплоэлектроцентрали остаются пригодными для восстановления. Об этом сообщил народный депутат от партии "Слуга Народа" Сергей Нагорняк, комментируя состояние объектов теплогенерации Киева.

Фото: из открытых источников

По его словам, одна из ТЭЦ, которая испытала наибольшее количество ударов ракетами и беспилотниками, сейчас находится в процессе восстановительных работ. В то же время речь идет не о полной реконструкции, а о первоочередных мерах, необходимых для возобновления работы теплоэлектроцентрали и ее постепенного ввода в эксплуатацию.

Нагорняк уточнил, что на этой ТЭЦ повреждения оказались существенными, поэтому процесс восстановления сложный и поэтапный. Первый этап предполагает запуск базовых мощностей для обеспечения теплоснабжения, тогда как полное восстановление объекта потребует гораздо больше времени и финансовых ресурсов.

Депутат также отметил, что восстановление энергетической инфраструктуры после массированных атак — это длительный и технически сложный процесс. В частности, ремонт или полная замена оборудования на подстанциях "Укрэнерго" может затягиваться на недели или даже месяцы, поскольку часть необходимых компонентов дорога и дефицитна.

По словам Нагорняка, у Украины пока нет полного резерва всего оборудования, необходимого для быстрого восстановления энергосистемы после масштабных обстрелов. Это создает дополнительные вызовы для энергетиков, работающих в условиях постоянной опасности новых атак.

В то же время, нардеп заверил, что распространенная информация о якобы невозможности восстановления одной из киевских ТЭЦ не соответствует действительности. Все объекты теплогенерации столицы подлежат ремонту и могут быть возвращены к работе после завершения необходимых восстановительных мер.

Как уже писали "Комментарии", российские войска все чаще обстреливают Украину ракетами Х-22 и Х-32, летящими по баллистической траектории и способными наносить значительные разрушения. Недавние события показали, что украинская противовоздушная оборона способна эффективно противостоять этим угрозам, показывая редкий успех в защите столицы.