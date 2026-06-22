Керченський міст остаточно приречений на повне знищення: озвучено категоричну заяву

Сили оборони України мають потенціал завдавати ударів по Кримському мосту як за допомогою безпілотників-камікадзе, так і ракетних систем. При цьому, за наявного досвіду пошкодження його елементів, можливі два підходи: поступове ослаблення конструкції або підготовка масштабної спланованої операції з комплексним ураженням ключових вузлів.

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Генерал армії України, колишній керівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж у коментарі 24 Каналу зазначив, що найбільш логічним моментом для таких дій могла б стати фаза початку великої кампанії зі звільнення Криму. Саме тоді ураження логістичної інфраструктури матиме максимальний стратегічний ефект і впливатиме на постачання окупаційних сил.

Водночас у російських аналітичних колах визнають, що потенційну загрозу для незаконно зведеної споруди становлять ударні дрони-камікадзе з бойовою частиною приблизно до 200 кг вибухівки, які здатні пошкоджувати опорні елементи. Окремо згадуються й крилаті ракети “Довгий Нептун”, а серед найбільш небезпечних засобів називають ракети типу “Фламінго” FP-5.

Маломуж наголосив, що повністю зруйнувати міст одним ударом або навіть кількома – вкрай складно. Натомість ефективнішою є комбінована тактика із застосуванням повітряних і морських безпілотних систем, а також ракет різного типу, спрямованих на різні елементи конструкції.

За його словами, головна мета полягає не у локальних пошкодженнях, а в повному виведенні мосту з експлуатації, щоб унеможливити переміщення техніки, озброєння та пального. Для цього необхідно впливати не лише на опори, а й на залізничну та автомобільну частини інфраструктури, застосовуючи боєзаряди підвищеної потужності та підводні дрони.

“Можна доставляти заряди й у пів тонни, і в тонну, головне – вміло підготувати операцію. Якщо ж діяти комплексно, основних стратегічних ресурсів може бути до восьми. До того ж усі засоби, отримані від партнерів, дозволяють бити на відстань до 300 кілометрів, а міст саме у цій зоні ураження”, – пояснив Маломуж.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що Україна та Молдова офіційно розпочали новий етап на шляху до членства в Європейському Союзі після відкриття першого переговорного кластера під назвою "Основи". Хоча старт перемовин відбувся одночасно для обох держав, подальше просування до вступу залежатиме від індивідуальних результатів кожної країни та виконання необхідних реформ. Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час спільного брифінгу в Брюсселі за участю президента Європейської ради Антоніу Кошти та президентки Молдови Маї Санду.