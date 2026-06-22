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Керченский мост окончательно обречен на полное уничтожение: озвучено категоричное заявление

По оценкам российских аналитиков, серьезную угрозу незаконно построенному Крымскому мосту могут представлять ударные дроны-камикадзе с боевой частью около 200 кг взрывчатки.

22 июня 2026, 21:00
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Клименко Елена

Силы обороны Украины имеют потенциал наносить удары по Крымскому мосту как с помощью беспилотников-камикадзе, так и ракетных систем. При этом при наличии опыта повреждения его элементов возможны два подхода: постепенное ослабление конструкции или подготовка масштабной спланированной операции с комплексным поражением ключевых узлов.

Керченский мост окончательно обречен на полное уничтожение: озвучено категоричное заявление

Фото: из открытых источников

Генерал армии Украины, бывший руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж в комментарии 24 Канала отметил, что наиболее логичным моментом для таких действий могла бы стать фаза начала крупной кампании по освобождению Крыма. Именно тогда поражение логистической инфраструктуры будет иметь максимальный стратегический эффект и повлиять на поставки оккупационных сил.

В то же время, в российских аналитических кругах признают, что потенциальную угрозу для незаконно возведенного сооружения составляют ударные дроны-камикадзе с боевой частью примерно до 200 кг взрывчатки, которые способны повреждать опорные элементы. Отдельно упоминаются и крылатые ракеты "Длинный Нептун", а среди наиболее опасных средств называют ракеты типа "Фламинго" FP-5.

Маломуж подчеркнул, что полностью разрушить мост одним ударом или даже несколькими – крайне сложно. В то же время более эффективна комбинированная тактика с применением воздушных и морских беспилотных систем, а также ракет разного типа, направленных на различные элементы конструкции.  

По его словам, главная цель заключается не в локальных повреждениях, а в полном выведении моста из эксплуатации, чтобы исключить возможность перемещения техники, вооружения и горючего. Для этого необходимо влиять не только на опоры, но и железнодорожную и автомобильную части инфраструктуры, применяя боезаряды повышенной мощности и подводные дроны.

"Можно доставлять заряды и в пол тонны, и в тонну, главное — умело подготовить операцию. Если же действовать комплексно, основных стратегических ресурсов может быть до восьми. К тому же все средства, полученные от партнеров, позволяют бить на расстояние до 300 километров, а мост именно в этой зоне поражения", — сказал он.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал, что Украина и Молдова официально начали новый этап на пути к членству в Европейском Союзе после открытия первого переговорного кластера под названием "Основы". Хотя старт переговоров состоялся одновременно для обоих государств, дальнейшее продвижение к вступлению будет зависеть от индивидуальных результатов каждой страны и выполнения необходимых реформ. Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен во время совместного брифинга в Брюсселе с участием президента Европейского совета Антониу Средства и президентки Молдовы Маи Санду.



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