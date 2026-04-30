Керченський міст на межі знищення: стало відомо про надпотужний удар України
Керченський міст на межі знищення: стало відомо про надпотужний удар України

Під удар потрапили патрульний сторожовий катер і катер протидиверсійного призначення

30 квітня 2026, 10:45
Клименко Елена

У ніч на 30 квітня підрозділи Військово-морських сил ЗСУ здійснили удар по корабельно-катерному угрупованню Російської Федерації в районі Керченської протоки. Операція була спрямована проти сил, які залучаються до патрулювання та охорони підступів до Керченського мосту.

Фото: з відкритих джерел

За даними ВМС, внаслідок атаки ураження отримали два катери противника — патрульний сторожовий катер ФСБ РФ "Соболь" та протидиверсійний катер "Грачонок". Українські військові повідомляють, що в результаті удару ворог зазнав втрат як серед особового складу, так і санітарних втрат, характер яких уточнюється.

Зазначені плавзасоби входять до складу підрозділів берегової охорони прикордонної служби ФСБ та військово-морського флоту РФ. Вони використовуються для контролю акваторії навколо Керченської протоки, забезпечення безпеки стратегічної інфраструктури, зокрема Керченського мосту, а також для протидії можливим диверсійним групам. 

У ВМС України наголошують, що подібні операції мають системний характер і спрямовані на поступове зниження можливостей противника діяти в Чорноморському регіоні. Удари по таких об’єктах послаблюють систему морського контролю РФ та ускладнюють логістику і оборонні заходи в районі окупованого Криму.

Українські військові підкреслюють, що успішне ураження цілей у прибережній зоні демонструє зростання оперативних можливостей сил оборони та ефективність застосування морських і безпілотних засобів ураження. 

Портал "Коментарі" вже писав, що у ніч на 30 квітня російські війська здійснили масовану атаку на Одесу, застосувавши ударні безпілотники. Під обстріл потрапили житлові квартали та об’єкти цивільної інфраструктури в різних районах міста. Внаслідок атаки є значна кількість постраждалих серед населення.



