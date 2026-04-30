Керченский мост на грани уничтожения: стало известно о сверхмощном ударе Украины

В ночь на 30 апреля подразделения Военно-морских сил ВСУ нанесли удар по корабельно-катерной группировке Российской Федерации в районе Керченского пролива. Операция была направлена против сил, привлекаемых к патрулированию и охране происков к Керченскому мосту.

По данным ВМС, в результате атаки поражения получили два катера противника — патрульный сторожевой катер ФСБ РФ "Соболь" и противодиверсионный катер "Граченок". Украинские военные сообщают, что в результате удара враг понес потери как среди личного состава, так и санитарные потери, характер которых уточняется.

Указанные плавсредства входят в состав подразделений береговой охраны пограничной службы ФСБ и военно-морского флота РФ. Они используются для контроля акватории вокруг Керченского пролива, обеспечения безопасности стратегической инфраструктуры, в частности, Керченского моста, а также для противодействия возможным диверсионным группам.

В ВМС Украины отмечают, что подобные операции носят системный характер и направлены на постепенное снижение возможностей противника действовать в Черноморском регионе. Удары по таким объектам ослабляют систему морского контроля РФ и усложняют логистику и оборонные меры в районе оккупированного Крыма.

Украинские военные подчеркивают, что успешное поражение целей в прибрежной зоне демонстрирует рост оперативных возможностей сил обороны и эффективность применения морских и беспилотных средств поражения.

