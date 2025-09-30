logo_ukra

Келлог точно знав, що в Україні буде війна: донька політика шокувала заявою
НОВИНИ

Келлог точно знав, що в Україні буде війна: донька політика шокувала заявою

За словами Меган Моббс, і вона, і її батько Кіт Келлог не сумнівалися, що Україна зможе вистояти.

30 вересня 2025, 08:10
Автор:
avatar

Клименко Елена

Меган Моббс, донька спецпредставника президента США з питань України Кіта Келлога та очільниця американського благодійного Фонду Везермана, розповіла, що її знайомство з Україною розпочалося ще у дитинстві — завдяки шкільному завданню, повідомляє "Українська правда".

Келлог точно знав, що в Україні буде війна: донька політика шокувала заявою

Фото: з відкритих джерел

За словами Меган, вона вперше звернула увагу на Україну у віці десяти років, коли в початковій школі отримала завдання підготувати презентацію про будь-яку країну. Її вибір припав саме на Україну.

"Це був 1996 або 1997 рік. У США тоді говорили про Україну стандартні речі — “житниця Європи”, “молода нова країна”. Я зробила про неї презентацію і подумала: “Яка ж це класна країна”. У неї море, зерно, гарно вдягнені люди з квітами у волоссі — мене це захоплювало. Це була обіцянка чогось великого і нового", — згадує вона. 

Меган також пригадала події лютого 2022 року, коли на фоні нарощування російських військ біля українських кордонів багато аналітиків та коментаторів на телебаченні пророкували стрімке захоплення Києва, використовуючи фразу "Київ за три дні".

"Звісно, зараз легко казати. Але тоді я була переконана, що Україна буде боротися. Мій батько думав так само", — наголосила вона. 

Вона також поділилася деталями розмови її батька — спецпредставника президента США Кіта Келлога — з ведучим Fox News Джоном Робертсом. Це була приватна бесіда, не в ефірі.

"Батько сказав йому: “Послухай, Джоне, вторгнення буде”. У той час дехто заперечував можливість нападу, інші вважали, що Україна не витримає. Але мій батько дістав карту, показав її Джону і сказав: “Ось усі ознаки — це вторгнення неминуче”. І він же сказав: “Україна чинитиме опір”", — розповіла Моббс. 

Як вже писали "Коментарі", прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан в інтерв’ю програмі "Час бійців" заявив, що Будапешт не має наміру відмовлятися від імпорту російських енергоносіїв — газу та нафти. За його словами, в уряду є дві вагомі причини для збереження таких постачань.



