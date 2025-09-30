Келлог точно знал, что в Украине будет война: дочь политика шокировала заявлением

Меган Моббс, дочь спецпредставителя президента США по Украине Кита Келлога и глава американского благотворительного Фонда Везермана, рассказала, что ее знакомство с Украиной началось еще в детстве — благодаря школьной задаче, сообщает "Украинская правда".

По словам Меган, она впервые обратила внимание на Украину в возрасте десяти лет, когда начальная школа получила задачу подготовить презентацию о любой стране. Ее выбор пал именно на Украину.

"Это был 1996 или 1997 год. В США тогда говорили об Украине стандартные вещи — "житница Европы", "молодая новая страна". Я сделала о ней презентацию и подумала: "Какая же это классная страна". У нее море, зерно, хорошо одетые люди с цветами в волосах — меня это увлекало.

Меган также вспомнила события февраля 2022 года, когда на фоне наращивания российских войск у украинских границ многие аналитики и комментаторы на телевидении предсказывали стремительный восторг Киева, используя фразу "Киев за три дня".

"Конечно, сейчас легко говорить. Но тогда я была убеждена, что Украина будет бороться. Мой отец думал так же", — подчеркнула она.

Она также поделилась деталями разговора ее отца – спецпредставителя президента США Кита Келлога – с ведущим Fox News Джоном Робертсом. Это была приватная беседа, не в эфире.

"Отец сказал ему: "Послушай, Джон, вторжение будет". В то время некоторые отрицали возможность нападения, другие считали, что Украина не выдержит. Но мой отец получил карту, показал ее Джону и сказал: "Вот все признаки — это вторжение неизбежно". И он же сказал: "Украина будет сопротивляться",

