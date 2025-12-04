logo_ukra

BTC/USD

92959

ETH/USD

3185.95

USD/UAH

42.2

EUR/UAH

49.23

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Катастрофа в Україні зовсім скоро: яке рішення ЄС точно підставить Київ
commentss НОВИНИ Всі новини

Катастрофа в Україні зовсім скоро: яке рішення ЄС точно підставить Київ

Соціальні програми, зарплати вчителям та їхнє підвищення можливі лише завдяки залученню позик

4 грудня 2025, 13:10
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Підвищення зарплат педагогам, індексація соціальних виплат та інші заплановані у держбюджеті-2026 соціальні видатки можуть опинитися під великим питанням, якщо Європейський Союз не погодить надання Україні макрофінансової підтримки. Про це у прямому ефірі каналу "Київ 24" розповів економіст Олег Пендзин.

Катастрофа в Україні зовсім скоро: яке рішення ЄС точно підставить Київ

Фото: з відкритих джерел

За його словами, головною проблемою ухваленого держбюджету є дефіцит реальних джерел фінансування. Всі доходи, які українська економіка здатна згенерувати наступного року, підуть виключно на сектор безпеки й оборони. Натомість соціальні програми, індексація та збільшення зарплат працівникам освіти повністю залежать від зовнішніх запозичень. Перехідні залишки кредитних коштів із 2025 року становлять приблизно 25 млрд доларів, тоді як потреба на 2026 рік сягає майже 45 млрд.

Пендзин наголошує: якщо міжнародні партнери не ухвалять рішення про виділення фінансової допомоги, уряд буде змушений відмовитися від усіх запланованих підвищень. У такому разі Верховній Раді доведеться вже на початку 2026 року проводити секвестр бюджету – скорочувати соціальні видатки, урізати зростання зарплат учителям і переглядати стандарти підтримки населення. Економіст підкреслив, що документ ухвалили радше формально – для виконання зобов’язань перед МВФ та партнерами, адже нині він фактично не забезпечений грошовими ресурсами.

Рішення Євросоюзу щодо макрофінансового пакета очікують 18 грудня. Водночас і програма МВФ, яка передбачає кредит на 8 млрд доларів протягом чотирьох років, ще не затверджена Радою директорів фонду. Більше того, як зазначає Пендзин, МВФ надасть ці кошти лише за умови, що Україна отримає фінансову підтримку від ЄС та інших донорів. Якщо Брюссель не ухвалить позитивного рішення, то й кредит МВФ буде заблоковано.

Як вже писали "Коментарі", російський диктатора Володимир Путін наразі не має жодної мотивації згортати агресію проти України — так вважає волонтерка та керівниця Центру підтримки аеророзвідки Марія Берлінська. В інтерв’ю "Телеграфу" вона підкреслила, що російська армія продовжує методично просуватися вперед: не великими проривами, а повільним, але постійним захопленням територій.  



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини