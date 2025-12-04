Катастрофа в Украине совсем скоро: какое решение ЕС точно подставит Киев

Повышение зарплат педагогам, индексация социальных выплат и другие запланированные в госбюджете-2026 социальные расходы могут оказаться под большим вопросом, если Европейский Союз не согласует предоставление Украине макрофинансовой поддержки. Об этом в прямом эфире канала "Киев 24" рассказал экономист Олег Пендзин.

Фото: из открытых источников

По его словам, главной проблемой принятого госбюджета есть дефицит реальных источников финансирования. Все доходы, которые украинская экономика способна сгенерировать в следующем году, пойдут исключительно на сектор безопасности и обороны. Социальные программы, индексация и увеличение зарплат работникам образования полностью зависят от внешних заимствований. Переходные остатки кредитных средств с 2025 года составляют примерно 25 млрд долларов, тогда как потребность в 2026 году составляет почти 45 млрд. долларов.

Пендзин отмечает: если международные партнеры не примут решение о выделении финансовой помощи, правительство будет вынуждено отказаться от всех запланированных повышений. В таком случае Верховной Раде придется уже в начале 2026 года проводить секвестр бюджета – сокращать социальные расходы, урезать рост зарплат учителям и пересматривать стандарты поддержки населения. Экономист подчеркнул, что документ был принят скорее формально – для выполнения обязательств перед МВФ и партнерами, ведь сейчас он фактически не обеспечен денежными ресурсами.

Решения Евросоюза по макрофинансовому пакету ожидают 18 декабря. В то же время и программа МВФ, предусматривающая кредит на 8 млрд долларов в течение четырех лет, еще не утверждена Советом директоров фонда. Более того, отмечает Пендзин, МВФ предоставит эти средства только при условии, что Украина получит финансовую поддержку от ЕС и других доноров. Если Брюссель не примет положительное решение, то и кредит МВФ будет заблокирован.

