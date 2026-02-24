Катастрофа в Україні наростає: в Раді чітко назвали винних, і це не тільки Путін

Російські війська завдали чимало масованих ударів, намагаючись зруйнувати енергосистему України, залишити українців без тепла та води. Дійсно після обстрілів, коли зникало електропостачання, квартири залишалися без тепла та води, адже насоси без живлення не могли подавати теплоносій та воду на поверхи.

Верховна Рада. Фото з відкритих джерел

Народний депутат Олексій Кучеренко розповів про причини та вказав винних у такій ситуації. Політик пояснив, що росіяни били по електриці в Одесі — по підстанціях розподільчої компанії, по великих і малих об’єктах. Руйнується логістика, зникає електрика, і йде ланцюгова реакція: насоси не працюють, зникає вода, зникає тепло, пояснив політик. За його словами, це об’єктивна реальність війни.

“Але я змушений сказати неприємну річ. За ці роки і Київ, і Одеса мали зробити резервне аварійне живлення для ключових об’єктів: насосів котелень, насосів підкачки у висотних будинках та об’єктів водоканалу”, — зазначив нардеп.

За його словами, категорично не повинно було бути ситуації, коли при втраті основного живлення повністю зникає вода.

“Це означає, що резервні рішення не були реалізовані в достатньому обсязі. Тут претензії не тільки до єдиної енергетичної системи або оператора розподільчих мереж, а й до міської влади, яка в принципі мала це зробити. Значить були прорахунки в організації цього процесу”, — підсумував народний депутат.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Києві над відновленням теплопостачання працювали одночасно понад 250 бригад. За словами нардепа Кучеренка, проблема з теплопостачання виникла не тільки через обстріли, а й через катастрофічний стан тепломереж.