Катастрофа в Украине нарастает: в Раде четко назвали виновных, и это не только Путин

Кречмаровская Наталия
Российские войска нанесли немало массированных ударов, пытаясь разрушить энергосистему Украины, оставить украинцев без тепла и воды. Действительно, после обстрелов, когда исчезало электроснабжение, квартиры оставались без тепла и воды, ведь насосы без питания не могли подавать теплоноситель и воду на этажи.
Верховная Рада. Фото из открытых источников
Народный депутат Алексей Кучеренко рассказал о причинах и указал виновных в такой ситуации. Политик объяснил, что россияне били по электричеству в Одессе – по подстанциям распределительной компании, по большим и малым объектам. Разрушается логистика, исчезает электричество, и идет цепная реакция: насосы не работают, исчезает вода, исчезает тепло, объяснил политик. По его словам, это объективная реальность войны.
По его словам, категорически не должно быть ситуации, когда при потере основного питания полностью исчезает вода.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Киеве над восстановлением теплоснабжения работали одновременно более 250 бригад. По словам нардепа Кучеренко, проблема по теплоснабжению возникла не только из-за обстрелов, но и из-за катастрофического состояния теплосетей.