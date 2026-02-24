Катастрофа в Украине нарастает: в Раде четко назвали виновных, и это не только Путин

Российские войска нанесли немало массированных ударов, пытаясь разрушить энергосистему Украины, оставить украинцев без тепла и воды. Действительно, после обстрелов, когда исчезало электроснабжение, квартиры оставались без тепла и воды, ведь насосы без питания не могли подавать теплоноситель и воду на этажи.

Верховная Рада. Фото из открытых источников

Народный депутат Алексей Кучеренко рассказал о причинах и указал виновных в такой ситуации. Политик объяснил, что россияне били по электричеству в Одессе – по подстанциям распределительной компании, по большим и малым объектам. Разрушается логистика, исчезает электричество, и идет цепная реакция: насосы не работают, исчезает вода, исчезает тепло, объяснил политик. По его словам, это объективная реальность войны.

"Но я вынужден сказать неприятную вещь. За эти годы и Киев, и Одесса должны были сделать резервное аварийное питание для ключевых объектов: насосов котельных, насосов подкачки в высотных домах и водоканала", — отметил нардеп.

По его словам, категорически не должно быть ситуации, когда при потере основного питания полностью исчезает вода.

"Это значит, что резервные решения не были реализованы в достаточном объеме. Здесь претензии не только к единой энергетической системе или оператору распределительных сетей, но и к городским властям, которые в принципе должны были это сделать. Значит были просчеты в организации этого процесса", — подытожил народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Киеве над восстановлением теплоснабжения работали одновременно более 250 бригад. По словам нардепа Кучеренко, проблема по теплоснабжению возникла не только из-за обстрелов, но и из-за катастрофического состояния теплосетей.