logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.26

EUR/UAH

50.97

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Катастрофа в Украине нарастает: в Раде четко назвали виновных, и это не только Путин
commentss НОВОСТИ Все новости

Катастрофа в Украине нарастает: в Раде четко назвали виновных, и это не только Путин

Народный депутат Кучеренко убежден, что власти на местах должны были подготовить источники резервного питания

24 февраля 2026, 15:03
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Российские войска нанесли немало массированных ударов, пытаясь разрушить энергосистему Украины, оставить украинцев без тепла и воды. Действительно, после обстрелов, когда исчезало электроснабжение, квартиры оставались без тепла и воды, ведь насосы без питания не могли подавать теплоноситель и воду на этажи.

Катастрофа в Украине нарастает: в Раде четко назвали виновных, и это не только Путин

Верховная Рада. Фото из открытых источников

Народный депутат Алексей Кучеренко рассказал о причинах и указал виновных в такой ситуации. Политик объяснил, что россияне били по электричеству в Одессе – по подстанциям распределительной компании, по большим и малым объектам. Разрушается логистика, исчезает электричество, и идет цепная реакция: насосы не работают, исчезает вода, исчезает тепло, объяснил политик. По его словам, это объективная реальность войны.

"Но я вынужден сказать неприятную вещь. За эти годы и Киев, и Одесса должны были сделать резервное аварийное питание для ключевых объектов: насосов котельных, насосов подкачки в высотных домах и водоканала", — отметил нардеп.

По его словам, категорически не должно быть ситуации, когда при потере основного питания полностью исчезает вода.

"Это значит, что резервные решения не были реализованы в достаточном объеме. Здесь претензии не только к единой энергетической системе или оператору распределительных сетей, но и к городским властям, которые в принципе должны были это сделать. Значит были просчеты в организации этого процесса", — подытожил народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Киеве над восстановлением теплоснабжения работали одновременно более 250 бригад. По словам нардепа Кучеренко, проблема по теплоснабжению возникла не только из-за обстрелов, но и из-за катастрофического состояния теплосетей.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/OleksiiKucherenko/6208
Теги:

Новости

Все новости