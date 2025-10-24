Катастрофа на фронті вже очевидна: стало відомо про відчайдушний крок окупантів

Через значні втрати особового складу на Покровському напрямку російське командування змушене формувати штурмові роти з жінок, повідомляють у партизанському русі Атеш. Відомо, що таких жінок також залучають до розвідки під виглядом цивільного населення, що свідчить про критичний стан кадрового резерву противника.

Фото: з відкритих джерел

За даними Атеш, у лавах 506-го мотострілецького полку РФ почали активно вербувати жінок для формування штурмових підрозділів. Мета – компенсувати великі втрати серед регулярних військових та найманців. "Це вказує на те, що окупанти вичерпали ресурс контрактників і найманців і готові кидати на фронт будь-кого", – наголосили партизани.

Крім безпосередньої участі у штурмах, жінок використовують для збору розвідувальної інформації: у разі невдалого наступу їх переодягають у цивільний одяг для спостереження за пересуванням українських військ та позиціями противника. При цьому у партизанів зазначають, що для цих жінок відступ або відмова від виконання наказів неможливі, адже їхнє життя повністю залежить від командування.

Атеш продовжує отримувати дані від агентів всередині 506-го полку про пересування особового складу, техніки та підготовку до штурмових дій. У руху звертаються до солдатів і, зокрема, до жінок, яких відправляють на небезпечні операції.

“Ваше життя важливіше за злочинні накази. Не ставайте частиною цього цинічного плану”, – підсумували в Атеш.

