Катастрофа на фронте уже очевидна: стало известно об отчаянном шаге окупантов
Катастрофа на фронте уже очевидна: стало известно об отчаянном шаге окупантов

Женщины не вправе отступать или отказываться выполнять приказы.

24 октября 2025, 11:35
Автор:
Клименко Елена

Из-за значительных потерь личного состава в Покровском направлении российское командование вынуждено формировать штурмовые роты из женщин, сообщают в партизанском движении Атеш. Известно, что таких женщин также вовлекают в разведку под видом гражданского населения, что свидетельствует о критическом состоянии кадрового резерва противника.

Катастрофа на фронте уже очевидна: стало известно об отчаянном шаге окупантов

Фото: из открытых источников

По данным Атеша, в рядах 506-го мотострелкового полка РФ начали активно вербовать женщин для формирования штурмовых подразделений. Цель – компенсировать большие потери среди регулярных военных и наемников. "Это указывает на то, что оккупанты исчерпали ресурс контрактников и наемников и готовы бросать на фронт любого", — подчеркнули партизаны.

Кроме непосредственного участия в штурмах женщин используют для сбора разведывательной информации: в случае неудачного наступления их переодевают в гражданскую одежду для наблюдения за передвижением украинских войск и позициями противника. При этом у партизан отмечают, что для этих женщин отступление или отказ от выполнения приказов невозможны, ведь их жизнь полностью зависит от командования.

Атеш продолжает получать данные от агентов внутри 506-го полка о передвижении личного состава, технике и подготовке к штурмовым действиям. В движении обращаются к солдатам и, в частности, к женщинам, отправляемым на опасные операции.

"Ваша жизнь важнее преступных приказов. Не становитесь частью этого циничного плана", — подытожили в Атеш.

Портал "Комментарии" писал , что санкции, которые президент США Дональд Трамп ввел против крупнейших российских нефтегигантов — "Роснефти" и "ЛукОйла", могут оказать существенное влияние на доходы федерального бюджета РФ.



