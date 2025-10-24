Катастрофа на фронте уже очевидна: стало известно об отчаянном шаге окупантов

Из-за значительных потерь личного состава в Покровском направлении российское командование вынуждено формировать штурмовые роты из женщин, сообщают в партизанском движении Атеш. Известно, что таких женщин также вовлекают в разведку под видом гражданского населения, что свидетельствует о критическом состоянии кадрового резерва противника.

Фото: из открытых источников

По данным Атеша, в рядах 506-го мотострелкового полка РФ начали активно вербовать женщин для формирования штурмовых подразделений. Цель – компенсировать большие потери среди регулярных военных и наемников. "Это указывает на то, что оккупанты исчерпали ресурс контрактников и наемников и готовы бросать на фронт любого", — подчеркнули партизаны.

Кроме непосредственного участия в штурмах женщин используют для сбора разведывательной информации: в случае неудачного наступления их переодевают в гражданскую одежду для наблюдения за передвижением украинских войск и позициями противника. При этом у партизан отмечают, что для этих женщин отступление или отказ от выполнения приказов невозможны, ведь их жизнь полностью зависит от командования.

Атеш продолжает получать данные от агентов внутри 506-го полка о передвижении личного состава, технике и подготовке к штурмовым действиям. В движении обращаются к солдатам и, в частности, к женщинам, отправляемым на опасные операции.

"Ваша жизнь важнее преступных приказов. Не становитесь частью этого циничного плана", — подытожили в Атеш.

