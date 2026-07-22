Катастрофа для Путіна: сенсаційна правда про збитки від ударів по "російському Amazon"

Знищення українськими безпілотниками двох великих логістичних центрів Wildberries у Підмосков'ї може стати одним із найсерйозніших економічних ударів по Росії з початку повномасштабної війни. Таку оцінку оприлюднив OSINT-аналітик ChrisO_wiki у соцмережі X.

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За його словами, заявлені втрати товарів на 1,2 млрд доларів не відображають реальних масштабів збитків.

"Знищення українськими дронами двох величезних складів Wildberries під Москвою — це колосальна катастрофа для російської економіки, яка завдасть набагато більшої шкоди, ніж заявлені 1,2 мільярда доларів втраченого товару", — зазначив дослідник/

Аналітик наголосив, що Wildberries давно стала одним із ключових бізнесів РФ. Компанію часто називають "російським Amazon", однак, за його оцінкою, її вплив на економіку країни навіть більший, ніж роль Amazon у західних державах. До кінця 2026 року Wildberries разом із Ozon можуть контролювати близько 77% російського ринку онлайн-торгівлі.

Щодня маркетплейс обробляє близько 4,5 млн замовлень, обслуговує десятки мільйонів покупців та забезпечує роботу понад мільйона продавців і великої кількості логістичних компаній.

За оцінкою ChrisO_wiki, внаслідок атак було пошкоджено сотні тисяч квадратних метрів складських площ. Лише в Електросталі компанія могла втратити близько 350 тисяч квадратних метрів логістичних потужностей — це до 15% її складської інфраструктури. Додаткових збитків завдав удар по логістичному центру в Подольську.

"Українські атаки дронів вдарили в самісіньке серце успіху компанії — її величезні склади", — підкреслив аналітик/

Портал "Коментарі" вже писав, що тимчасовий виконувач обов'язків міністра оборони Євгеній Хмара провів першу зустріч із новим головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим, під час якої сторони визначили пріоритети співпраці. Про це повідомили в Міноборони.