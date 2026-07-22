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Катастрофа для Путина: сенсационная правда об ущербе от ударов по "российскому Amazon"

Компания Wildberries, логистические центры которой становятся целями украинских дронов, уже давно являются одним из ключевых элементов российской экономики.

22 июля 2026, 17:05
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Клименко Елена

Уничтожение украинских беспилотников двух крупных логистических центров Wildberries в Подмосковье может стать одним из самых серьезных экономических ударов по России с начала полномасштабной войны. Такую оценку обнародовал OSINT-аналитик ChrisO_wiki в соцсети X.

Катастрофа для Путина: сенсационная правда об ущербе от ударов по "российскому Amazon"

Фото: из открытых источников

По его словам, заявленные потери товаров на 1,2 млрд. долларов не отражают реальных масштабов убытков.

"Уничтожение украинскими дронами двух огромных складов Wildberries под Москвой — это колоссальная катастрофа для российской экономики, которая нанесет гораздо больший ущерб, чем заявленные 1,2 миллиарда долларов потерянного товара", — отметил исследователь/

Аналитик подчеркнул, что Wildberries давно стала одним из ключевых бизнесов РФ. Компанию часто называют "российским Amazon", однако, по его оценке, ее влияние на экономику страны даже больше, чем роль Amazon в западных государствах. К концу 2026 года Wildberries вместе с Ozon могут контролировать около 77% российского рынка онлайн-торговли.

Ежедневно маркетплейс обрабатывает около 4,5 млн. заказов, обслуживает десятки миллионов покупателей и обеспечивает работу более миллиона продавцов и большого количества логистических компаний.

По оценке ChrisO_wiki, в результате атак были повреждены сотни тысяч квадратных метров складских площадей. Только в Электростале компания могла потерять около 350 тысяч квадратных метров логистических мощностей – это до 15% ее складской инфраструктуры. Дополнительный ущерб нанес удар по логистическому центру в Подольске.

"Украинские атаки дронов ударили в сердце успеха компании — ее огромные склады", — подчеркнул аналитик/

Портал "Комментарии" уже писал , что временный исполняющий обязанности министра обороны Евгений Хмара провел первую встречу с новым главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым, во время которой стороны определили приоритеты сотрудничества. Об этом сообщили в Минобороны.



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