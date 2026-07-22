Катастрофа для Путина: сенсационная правда об ущербе от ударов по "российскому Amazon"

Уничтожение украинских беспилотников двух крупных логистических центров Wildberries в Подмосковье может стать одним из самых серьезных экономических ударов по России с начала полномасштабной войны. Такую оценку обнародовал OSINT-аналитик ChrisO_wiki в соцсети X.

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По его словам, заявленные потери товаров на 1,2 млрд. долларов не отражают реальных масштабов убытков.

"Уничтожение украинскими дронами двух огромных складов Wildberries под Москвой — это колоссальная катастрофа для российской экономики, которая нанесет гораздо больший ущерб, чем заявленные 1,2 миллиарда долларов потерянного товара", — отметил исследователь/

Аналитик подчеркнул, что Wildberries давно стала одним из ключевых бизнесов РФ. Компанию часто называют "российским Amazon", однако, по его оценке, ее влияние на экономику страны даже больше, чем роль Amazon в западных государствах. К концу 2026 года Wildberries вместе с Ozon могут контролировать около 77% российского рынка онлайн-торговли.

Ежедневно маркетплейс обрабатывает около 4,5 млн. заказов, обслуживает десятки миллионов покупателей и обеспечивает работу более миллиона продавцов и большого количества логистических компаний.

По оценке ChrisO_wiki, в результате атак были повреждены сотни тысяч квадратных метров складских площадей. Только в Электростале компания могла потерять около 350 тысяч квадратных метров логистических мощностей – это до 15% ее складской инфраструктуры. Дополнительный ущерб нанес удар по логистическому центру в Подольске.

"Украинские атаки дронов ударили в сердце успеха компании — ее огромные склады", — подчеркнул аналитик/

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