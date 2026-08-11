«Каша у голові президента воюючої країни»: Зеленського звинуватили у навмисному провалі війни

В Україні знову загострилася дискусія щодо забезпечення ППО та фінансування армії. Військовий експерт Ігор Лапін звернув увагу на суперечливі заяви влади та поставив під сумнів ефективність державної політики у сфері оборони. За його словами, слова президента Володимира Зеленського про нові контакти з посередниками заради пакетів ППО звучать недостатньо конкретно.

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"Ну от десь так виглядає хаос і каша в голові президента країни, яка воює", – заявив Лапін.

Експерт також нагадав про заяви щодо "відповіді" Росії та обіцянки зробити війну більш відчутною для росіян. Водночас, на його думку, головним питанням залишається спроможність України захищати власні міста.

Окремо Лапін звернув увагу на інформацію про побоювання виробників американських ЗРК Patriot щодо передачі технологій Україні. Він пов'язує це з дискусією навколо українських ракетних проєктів і можливого доступу до передових технологій.

За словами експерта, одна з причин побоювань може полягати в тому, що Україна потенційно здатна вдосконалювати отримані технології та створювати озброєння швидше й дешевше. Водночас Лапін наголошує: Україна не повинна покладатися виключно на позицію партнерів.

"Нам своє робити", – підкреслив він.

Не менш гостро експерт висловився щодо грошей для ЗСУ. Лапін нагадав, що раніше обговорювалося можливе перенаправлення 40 млрд грн, передбачених для Збройних сил, на інші потреби. Тепер, за його словами, уряд заявляє про пошук додаткових коштів для Сил оборони до кінця 2026 року.

"Для того, щоби мати можливість хоча би зарплати заплатити", – зазначив Лапін.

Портал "Коментарі" вже писав, що політолог Олег Саакян заявив, що Україна входить у складний зимовий період із серйозними викликами в енергетиці, однак ситуація не виглядає катастрофічною. Найбільше занепокоєння, за його словами, викликає Київ, де проблеми можуть посилюватися через конфлікти між різними рівнями влади.