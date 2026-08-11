«Каша в главе президента воюющей страны»: Зеленского обвинили в умышленном провале войны

В Украине снова обострилась дискуссия по обеспечению ПВО и финансированию армии. Военный эксперт Игорь Лапин обратил внимание на противоречивые заявления властей и поставил под вопрос эффективность государственной политики в сфере обороны. По его словам, слова президента Владимира Зеленского о новых контактах с посредниками ради пакетов ПВО звучат недостаточно конкретно.

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"Ну вот где-то так выглядит хаос и каша в голове президента воюющей страны", — заявил Лапин.

Эксперт также напомнил о заявлениях по поводу "ответа" России и обещания сделать войну более ощутимой для россиян. В то же время, по его мнению, главным вопросом остается возможность Украины защищать собственные города.

Отдельно Лапин обратил внимание на информацию об опасениях производителей американских ЗРК Patriot относительно передачи технологий Украине. Он связывает это с дискуссией вокруг украинских ракетных проектов и возможного доступа к передовым технологиям.

По словам эксперта, одна из причин опасений может заключаться в том, что Украина потенциально способна совершенствовать полученные технологии и создавать вооружение быстрее и дешевле. В то же время, Лапин отмечает: Украина не должна полагаться исключительно на позицию партнеров.

"Нам свое делать", – подчеркнул он.

Не менее остро эксперт высказался по поводу денег для ВСУ. Лапин напомнил, что ранее обсуждалось возможное перенаправление 40 млрд грн, предусмотренных для Вооруженных сил, на другие нужды. Теперь, по его словам, правительство заявляет о поиске дополнительных средств для сил обороны до конца 2026 года.

"Для того чтобы иметь возможность хотя бы зарплаты заплатить", — отметил Лапин.

Портал "Комментарии" уже писал , что политолог Олег Саакян заявил, что Украина входит в сложный зимний период с серьезными вызовами в энергетике, однако ситуация не выглядит катастрофической. Наибольшее беспокойство, по его словам, вызывает Киев, где проблемы могут усугубляться из-за конфликтов между разными уровнями власти.