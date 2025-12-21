Карти брешуть: реальні бої в Мирнограді виглядають інакше

У Мирнограді та на прилеглих ділянках фронту фактична бойова обстановка кардинально відрізняється від того, що зображають оперативні карти. Про це заявив старший лейтенант Сил оборони України з позивним "Алекс".

Обстановка в Мирнограді

За його словами, так звана "сіра зона", яку позначають на мапах у межах Мирнограда, в реальності являє собою суцільну "кашу" з українських та ворожих позицій, що перебувають у тісному перемішуванні. Активні бойові дії тривають на відтинку від Новоекономічного до Родинського, що свідчить про постійну присутність підрозділів Сил оборони України в цьому районі.

Водночас військовий наголошує, що сама по собі така ситуація не є однозначно позитивною чи негативною. На його думку, ключова проблема полягає у підходах до планування та управління бойовими діями на вищих рівнях.

"Багатьом персоналіям у нашому командуванні варто навчитися думати та діяти як справжні стратеги й не зациклюватися на умовній лінії під назвою “ЛБЗ”", — зазначає "Алекс".

Він підкреслює, що механічне утримання або пересування лінії бойового зіткнення без урахування реальної ситуації та втрат може мати критичні наслідки. За словами офіцера, нині особливо гостро постає питання цінності кожного солдата, адже Сили оборони стикаються з серйозними проблемами щодо поповнення особового складу.

Таким чином, Мирноградський напрямок залишається одним із найбільш складних і нестабільних, де від рішень командування залежить не лише контроль територій, а й збереження людських ресурсів, які в умовах затяжної війни стають дедалі дефіцитнішими.

