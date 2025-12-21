logo

Война с Россией Карты врут: реальные бои в Мирнограде выглядят иначе
Карты врут: реальные бои в Мирнограде выглядят иначе

Ситуация в Мирнограде гораздо сложнее, чем это выглядит на официальных картах: так называемая «серая зона» превратилась в хаотическое переплетение позиций ВСУ и российских войск, где бои продолжаются без четкой линии фронта

21 декабря 2025, 02:03
Автор:
Ткачова Марія

В Мирнограде и на прилегающих участках фронта фактическая боевая обстановка кардинально отличается от изображающих оперативные карты. Об этом заявил старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алексом".

Карты врут: реальные бои в Мирнограде выглядят иначе

Обстановка в Мирнограде

По его словам, так называемая "серая зона", обозначаемая на картах в пределах Мирнограда, в реальности представляет собой сплошную "кашу" с украинских и враждебных позиций, находящихся в тесном перемешивании. Активные боевые действия продолжаются на отрезке от Новоэкономического до Родинского, что свидетельствует о постоянном присутствии подразделений Сил обороны Украины в этом районе.

В то же время военный отмечает, что сама по себе такая ситуация не является однозначно положительной или отрицательной. По его мнению, ключевая проблема заключается в подходах к планированию и управлению боевыми действиями на высших уровнях.

"Многим персоналиям в нашем командовании следует научиться думать и действовать как настоящие стратеги и не зацикливаться на условной линии под названием ЛБЗ", — отмечает "Алекс".

Он подчеркивает, что механическое удержание или передвижение линии боевого столкновения без учета реальной ситуации и потерь может иметь критические последствия. По словам офицера, сейчас особенно остро стоит вопрос ценности каждого солдата, ведь Силы обороны сталкиваются с серьезными проблемами пополнения личного состава.

Таким образом, Мирноградское направление остается одним из наиболее сложных и нестабильных, где от решений командования зависит не только контроль территорий, но и сохранение человеческих ресурсов, которые в условиях затяжной войны становятся все более дефицитными.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Санкт-Петербурге вышли на работу дворники из Индии. Иностранные работники были замечены в Приморском районе города — они работают в специальной форме с нашивками в виде флагов Индии и России. Проект реализует коммунальная компания АО "Коломяжское".



Источник: https://t.me/officer_33/6583
