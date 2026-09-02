Капітуляція Києва стає все ближчою: розкрито найгірший сценарій наслідків цілодобових атак

Київ зіткнувся з новою реальністю повітряної війни. Якщо раніше Росія переважно накопичувала дрони й ракети для великих нічних атак, то тепер загроза може повертатися багато разів протягом доби. Невеликі групи швидкісних безпілотників змушують постійно оголошувати тривоги, підіймати авіацію та тримати ППО у бойовій готовності. При цьому йдеться не про зміну тактики, а спробу Кремля перетворити саму повітряну загрозу на інструмент виснаження столиці. До чого може призвести така тактика ударів російського диктатора по українській столиці? Видання "Коментарі" вивчило прогноз трьох версій штучного інтелекту з цього приводу.

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Чат-бот Copilot вважає, що основна мета такої стратегії — психологічний ефект. Постійні нічні й денні атаки змушують мешканців столиці жити у стані безперервної небезпеки, що Кремль прагне використати для тиску на суспільство та владу. Одночасно удари по інфраструктурі Києва збільшують ризик пошкодження енергетичних вузлів, транспортних артерій і критичних об’єктів, що може мати масштабний вплив на всю країну.

Другим важливим елементом є політичний шантаж. Москва прагне показати Заходу, що Україна не здатна захистити власну столицю, і таким чином підштовхнути союзників до ідеї "перемир’я". Це поєднання військового терору та дипломатичного тиску є ключовим елементом нової стратегії Кремля, яка намагається використати Київ як головний інструмент шантажу.

Чат-бот Gemini висловлює припущення, що головне завдання нової тактики — це виснаження систем протиповітряної оборони столиці. Безперервна присутність дронів у повітрі змушує мобільні вогневі групи та зенітно-ракетні комплекси працювати на межі можливостей, витрачаючи дорогі ракети та людський ресурс. Російські стратеги намагаються виявити позиції українських систем ППО, розкрити їхню щільність і знайти прогалини для наступних високоточних балістичних чи крилатих ударів.

Другий аспект є суто психологічним і соціально-економічним. Цілодобові повітряні тривоги розривають нормальний ритм життя мільйонного міста: зупиняють громадський транспорт, дезорганізують роботу бізнесу та виснажують цивільне населення фізичним і емоційним недосипом. Кремль намагається створити відчуття постійної небезпеки та хаосу, щоб накопичена втома суспільства трансформувалася в тиск на військово-політичне керівництво.

За версією чат-боту ChatGPT, головний задум Росії полягає вже не лише у спробах прорвати українську ППО та уразити конкретні цілі, а й у створенні майже постійної повітряної загрози для столиці. Замість виключно великих нічних атак противник може частіше застосовувати невеликі групи швидкісних дронів у різний час доби. Навіть якщо більшість безпілотників буде знищена, Росія все одно частково досягає мети: повітряні тривоги порушують роботу транспорту, підприємств і навчальних закладів, а військові та техніка працюють у режимі підвищеного навантаження.

Окремий розрахунок Кремля може бути спрямований на психологічне виснаження Києва. Столиця залишається головним політичним та інформаційним центром України, тому регулярні атаки мають значно більший резонанс. Москва може прагнути створити відчуття, що чіткої межі між небезпечними нічними годинами та відносно спокійним днем більше немає. Тому нинішні атаки можуть бути не лише засобом виснаження, а й способом підготовки тактики для майбутніх масштабніших комбінованих ударів.

Таким чином, усі три версії ШІ стверджують, що цілодобові атаки на Київ — це не лише військові дії, а комплексна стратегія, що поєднує психологічний тиск, удари по інфраструктурі та політичний шантаж. Кремль прагне зробити столицю символом вразливості, аби підірвати моральний дух українців і послабити підтримку союзників. Для України ключовим завданням залишається зміцнення ППО, швидке відновлення пошкоджених об’єктів та збереження єдності суспільства, адже саме Київ є серцем країни й головною мішенню у новій фазі війни.

Портал "Коментарі" вже писав, що турецька авіакомпанія Pegasus Airlines скасувала нічний рейс із Бодрума до Москви на тлі тимчасових обмежень у російському повітряному просторі. Рейс PC1456 мав вилетіти до московського аеропорту Внуково о 00:05, однак пасажири так і не змогли вирушити до Росії.