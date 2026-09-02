Капитуляция Киева становится все ближе: раскрыт наихудший сценарий последствий круглосуточных атак

Киев столкнулся с новой реальностью воздушной войны. Если раньше Россия преимущественно накапливала дроны и ракеты для больших ночных атак, то теперь угроза может возвращаться многократно в течение суток. Небольшие группы скоростных беспилотников заставляют постоянно объявлять тревоги, поднимать авиацию и держать ПВО в боевой готовности. При этом речь идет не об изменении тактики, а попытке Кремля превратить самую воздушную угрозу в инструмент истощения столицы. К чему может привести подобная тактика ударов российского диктатора по украинской столице? Издание "Комментарии" изучило прогноз трех версий искусственного интеллекта на этот счет.

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Чат-бот Copilot считает, что основная цель такой стратегии – психологический эффект. Постоянные ночные и дневные атаки заставляют жителей столицы жить в состоянии непрерывной опасности, которую Кремль стремится использовать для давления на общество и власть. Одновременно удары по инфраструктуре Киева увеличивают риск повреждения энергетических узлов, транспортных артерий и критических объектов, что может оказать масштабное влияние на всю страну.

Вторым важным элементом является политический шантаж. Москва стремится показать Западу, что Украина не способна защитить свою столицу, и таким образом подтолкнуть союзников к идее "перемирия". Это сочетание военного террора и дипломатического давления является ключевым элементом новой стратегии Кремля, пытающейся использовать Киев как главный инструмент шантажа.

Чат-бот Gemini высказывает предположение, что главная задача новой тактики — истощение систем противовоздушной обороны столицы. Непрерывное присутствие дронов в воздухе заставляет мобильные огневые группы и зенитно-ракетные комплексы работать на грани возможностей, тратя дорогостоящие ракеты и человеческий ресурс. Российские стратеги пытаются выявить позиции украинских систем ПВО, раскрыть их плотность и найти пробелы для последующих высокоточных баллистических или крылатых ударов.

Второй аспект чисто психологический и социально-экономический. Круглосуточные воздушные тревоги разрывают нормальный ритм жизни миллионного города: останавливают общественный транспорт, дезорганизуют работу бизнеса и истощают гражданское население физическим и эмоциональным недосыпом. Кремль пытается создать ощущение постоянной опасности и хаоса, чтобы накопившаяся усталость общества трансформировалась в давление на военно-политическое руководство.

По версии чат-бота ChatGPT , главный замысел России состоит уже не только в попытках прорвать украинскую ПВО и поразить конкретные цели, но и в создании почти постоянной воздушной угрозы для столицы. Вместо исключительно больших ночных атак противник может чаще применять небольшие группы скоростных дронов в разное время суток. Даже если большинство беспилотников будут уничтожены, Россия все равно частично достигает цели: воздушные тревоги нарушают работу транспорта, предприятий и учебных заведений, а военные и техника работают в режиме повышенной нагрузки.

Отдельный расчет Кремля может быть направлен на психологическое истощение Киева. Столица остается главным политическим и информационным центром Украины, поэтому регулярные атаки значительно резонанснее. Москва может стремиться создать чувство, что четкой границы между опасными ночными часами и относительно спокойным днем больше нет. Поэтому нынешние атаки могут быть не только средством истощения, но и способом подготовки тактики для будущих более масштабных комбинированных ударов.

Таким образом, все три версии ИИ утверждают, что круглосуточные атаки на Киев — это не только военные действия, но и комплексная стратегия, сочетающая психологическое давление, удары по инфраструктуре и политический шантаж. Кремль стремится сделать столицу символом уязвимости, чтобы взорвать моральный дух украинцев и ослабить поддержку союзников. Для Украины ключевой задачей остается укрепление ПВО, быстрое восстановление поврежденных объектов и сохранение единства общества, ведь Киев является сердцем страны и главной мишенью в новой фазе войны.

Портал "Комментарии" уже писал , что турецкая авиакомпания Pegasus Airlines отменила ночной рейс из Бодрума в Москву на фоне временных ограничений в российском воздушном пространстве. Рейс PC1456 должен был вылететь в московский аэропорт Внуково в 00:05, однако пассажиры так и не смогли отправиться в Россию.