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Кадри падіння ракетоносця Ту-22М3: у Росії під час польоту розбився літак стратегічної авіації

«З великої висоти рухнув у ліс»: у РФ розбився літак Ту-22М3, з яких окупанти б'ють ракетами по українських містах

15 червня 2026, 16:50
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Недилько Ксения

У Російській Федерації зафіксовано чергову втрату бойової авіації, яка залучена до терористичних ударів по цивільній інфраструктурі нашої держави. В Іркутській області зазнав аварії стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-22М3 — саме з таких літаків російська армія здійснює пуски крилатих ракет Х-22 по містах України.

Кадри падіння ракетоносця Ту-22М3: у Росії під час польоту розбився літак стратегічної авіації

Ілюстративне фото

"Предварительно, причиной падения стал отказ двигателя", — повідомляють російські інформаційні ресурси, які оприлюднили момент авіакатастрофи військового борту.

Внаслідок технічної несправності важкий бомбардувальник повністю втратив керування. Літак на величезній швидкості почав стрімко втрачати висоту і зрештою впав у лісисту місцевість неподалік від узбережжя річки Ангара. Згідно з наявними даними, під час цього інциденту зброї на борту не було.

"Самолёт летел без боекомплекта", — додають у повідомленнях про деталі останнього вильоту ракетоносця.

У військовому відомстві країни-агресора вже встигли прокоментувати втрату дороговартісної бойової машини. За версією оборонного міністерства РФ, катастрофа сталася під час виконання стандартного навчально-тренувального завдання якраз у момент, коли літак намагався здійснити захід на посадку. Російські чиновники також зазначили, що екіпаж літака встиг скористатися засобами екстреної евакуації та катапультувався.

Кадри падіння ракетоносця Ту-22М3: у Росії під час польоту розбився літак стратегічної авіації - фото 2

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що нічна атака російських військ на Харків призвела до чергової страшної трагедії серед тих, хто першим приходить на допомогу. Ворог завдав повторного удару по цивільному підприємству, коли там тривали рятувальні роботи. Унаслідок цього підступного обстрілу загинули п'ятеро ліквідаторів, а ще дев'ять співробітників ДСНС зазнали поранень.



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