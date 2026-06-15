Кадры падения ракетоносца Ту-22М3: в России во время полета разбился самолет стратегической авиации

В Российской Федерации зафиксирована очередная потеря боевой авиации, которая привлечена к террористическим ударам по гражданской инфраструктуре нашего государства. В Иркутской области потерпел крушение стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3 — именно из таких самолетов российская армия осуществляет пуски крылатых ракет Х-22 по городам Украины.

Иллюстративное фото

"Предварительно, причиной падения стал отказ двигателя", — сообщают российские информационные ресурсы, обнародовавшие момент авиакатастрофы военного борта.

В результате технической неисправности тяжелый бомбардировщик полностью потерял управление. Самолет на огромной скорости начал стремительно терять высоту и, наконец, упал в лесистую местность неподалеку от побережья реки Ангара. Согласно имеющимся данным, во время этого инцидента оружия на борту не было.

"Самолет летел без боекомплекта", — добавляют в сообщениях о деталях последнего вылета ракетоносца.

В военном ведомстве страны-агрессора уже успели прокомментировать потерю дорогостоящей боевой машины. По версии оборонного министерства РФ, катастрофа произошла при выполнении стандартной учебно-тренировочной задачи как раз в момент, когда самолет пытался совершить мероприятие на посадку. Российские чиновники также отметили, что экипаж самолета успел воспользоваться средствами экстренной эвакуации и катапультировался.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что ночная атака российских войск на Харьков привела к очередной страшной трагедии среди тех, кто первым приходит на помощь. Враг нанес повторный удар по гражданскому предприятию, когда там продолжались спасательные работы. В результате этого коварного обстрела погибли пятеро ликвидаторов, а еще девять сотрудников ГСЧС получили ранения.

