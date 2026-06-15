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Кадры падения ракетоносца Ту-22М3: в России во время полета разбился самолет стратегической авиации

«С большой высоты рухнул в лес»: в РФ разбился самолет Ту-22М3, из которых оккупанты бьют ракетами по украинским городам

15 июня 2026, 16:50
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Недилько Ксения

В Российской Федерации зафиксирована очередная потеря боевой авиации, которая привлечена к террористическим ударам по гражданской инфраструктуре нашего государства. В Иркутской области потерпел крушение стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3 — именно из таких самолетов российская армия осуществляет пуски крылатых ракет Х-22 по городам Украины.

Кадры падения ракетоносца Ту-22М3: в России во время полета разбился самолет стратегической авиации

Иллюстративное фото

"Предварительно, причиной падения стал отказ двигателя", — сообщают российские информационные ресурсы, обнародовавшие момент авиакатастрофы военного борта.

В результате технической неисправности тяжелый бомбардировщик полностью потерял управление. Самолет на огромной скорости начал стремительно терять высоту и, наконец, упал в лесистую местность неподалеку от побережья реки Ангара. Согласно имеющимся данным, во время этого инцидента оружия на борту не было.

"Самолет летел без боекомплекта", — добавляют в сообщениях о деталях последнего вылета ракетоносца.

В военном ведомстве страны-агрессора уже успели прокомментировать потерю дорогостоящей боевой машины. По версии оборонного министерства РФ, катастрофа произошла при выполнении стандартной учебно-тренировочной задачи как раз в момент, когда самолет пытался совершить мероприятие на посадку. Российские чиновники также отметили, что экипаж самолета успел воспользоваться средствами экстренной эвакуации и катапультировался.

Кадры падения ракетоносца Ту-22М3: в России во время полета разбился самолет стратегической авиации - фото 2

Напомним, портал "Комментарии" писал , что ночная атака российских войск на Харьков привела к очередной страшной трагедии среди тех, кто первым приходит на помощь. Враг нанес повторный удар по гражданскому предприятию, когда там продолжались спасательные работы. В результате этого коварного обстрела погибли пятеро ликвидаторов, а еще девять сотрудников ГСЧС получили ранения.



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