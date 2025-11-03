Уряд готує масштабні зміни до системи грошового забезпечення військових. Згідно з новим законопроєктом, Кабінет Міністрів планує суттєво підвищити одноразові винагороди за укладення контрактів на проходження військової служби. Про це повідомив військовий Сил оборони України Станіслав Бунятов з позивним "Осман".

Кабмін планує запровадити рекордні виплати за підписання контракту військовослужбовцями: що відомо

Скільки зможуть отримати контрактники

Як зазначено у проєкті, передбачено поетапну систему виплат залежно від строку контракту — від одного до десяти років.

Контракт на 1 рік — 530 000 гривень

Військовослужбовець отримає 50 000 грн одразу після підписання та щомісячно по 40 000 грн протягом року.

Контракт на 2 роки — 1 160 000 гривень

Одразу виплачуватимуть 100 000 грн, ще 100 000 грн — на початку другого року служби, а також по 40 000 грн щомісяця.

Контракт на 3 роки — 1 890 000 гривень

Початкова виплата становитиме 150 000 грн, така ж сума передбачена на початку другого й третього року служби, плюс по 40 000 грн щомісяця.

Контракт на 4 роки — 2 720 000 гривень

Військовий отримає 200 000 грн після підписання та по 200 000 грн на початку кожного наступного року, а також по 40 000 грн щомісячно.

Контракт на 5 років — 3 650 000 гривень

Одразу виплачуватимуть 250 000 грн, а далі — по 250 000 грн щороку, плюс щомісячно по 40 000 грн.

Контракт на 10 років – 7 300 000 гривень:

250 тисяч військовий отримає одразу після підписання та 7 050 000 гривень – протягом 10 років.

Для кого передбачені виплати

Законопроєкт стосується військовослужбовців, які укладають контракт для проходження служби за призначенням та виконанням обов’язків за посадою.

Коли зміни можуть набути чинності

Документ ще перебуває на стадії погодження. Остаточне рішення ухвалюватиме Кабінет Міністрів України після розгляду та внесення можливих поправок.

Чому це важливо

Умови служби в армії за останні роки суттєво змінилися. Підвищення виплат за контракт — це не лише підтримка військових і їхніх родин, а й важливий крок для зміцнення обороноздатності України у час війни. Проте важливо, щоб цей закон поширювався не лише на тих військових, що тільки підписують контракт, а й на тих, хто вже воює декілька років, і добровольців, які пішли воювати з першого дня повномасштабної війни, наголошують військові.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє оборонним підприємствам та компаніям критичної інфраструктури тимчасово бронювати від мобілізації працівників, які мають порушення військового обліку. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляється на сайті парламенту.