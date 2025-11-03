Правительство готовит масштабные изменения к системе денежного довольствия военных. Согласно новому законопроекту, Кабинет Министров планирует существенно повысить единовременные вознаграждения за заключение контрактов на прохождение военной службы. Об этом сообщил военный Сил обороны Украины Станислав Бунятов с позывным "Осман".

Кабмин планирует ввести рекордные выплаты за подписание контракта военнослужащими: что известно

Сколько смогут получить контрактники

Как указано в проекте, предусмотрена поэтапная система выплат в зависимости от срока контракта — от одного до десяти лет.

Контракт на 1 год — 530 000 гривен

Военнослужащий получит 50 000 грн. сразу после подписания и ежемесячно по 40 000 грн. в течение года.

Контракт на 2 года — 1 160 000 гривен

Сразу будут выплачиваться 100 000 грн., еще 100 000 грн. — в начале второго года службы, а также по 40 000 грн. ежемесячно.

Контракт на 3 года — 1 890 000 гривен

Начальная выплата будет составлять 150 000 грн, такая же сумма предусмотрена в начале второго и третьего года службы плюс по 40 000 грн ежемесячно.

Контракт на 4 года — 2 720 000 гривен

Военный получит 200 000 грн. после подписания и по 200 000 грн. в начале каждого следующего года, а также по 40 000 грн. ежемесячно.

Контракт на 5 лет — 3 650 000 гривен

Сразу будет выплачиваться 250 000 грн, а дальше — по 250 000 грн ежегодно, плюс ежемесячно по 40 000 грн.

Контракт на 10 лет – 7 300 000 гривен:

250 тысяч военный получит сразу после подписания и 7 050 000 гривен — в течение 10 лет.

Для кого предусмотрены выплаты

Законопроект касается военнослужащих, заключающих контракт для прохождения службы по назначению и исполнению обязанностей по должности.

Когда изменения могут вступить в силу

Документ еще находится в стадии согласования. Окончательное решение будет приниматься Кабинетом Министров Украины после рассмотрения и внесения возможных поправок.

Почему это важно

Условия службы в армии за последние годы существенно изменились. Повышение выплат за контракт — не только поддержка военных и их семей, но и важный шаг для укрепления обороноспособности Украины во время войны. Однако важно, чтобы этот закон распространялся не только на военных, которые только подписывают контракт, но и на тех, кто уже воюет несколько лет, и добровольцев, которые ушли воевать с первого дня полномасштабной войны, подчеркивают военные.

