Ізраїль жорстко висловився про військову допомолгу Україні: озвучено ультиматум про "червоні лінії"

Ізраїль продовжує надавати Україні підтримку, однак зберігаються певні обмеження, які все ще діють. Зокрема, активний діалог між двома країнами триває на різних рівнях, особливо в питанні безпеки. Про це розповів посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський в інтерв'ю для РБК-Україна.

"Ізраїль надає суттєву допомогу Україні з першого дня війни, насамперед це гуманітарна допомога, але не тільки," — зазначив Бродський.

За його словами, підтримка включає різні аспекти, зокрема захист цивільного населення. Водночас він зауважив, що всі ці дії відбуваються в межах певних обмежень, які, за його словами, залишаються незмінними.

Згідно з коментарем посла, питання про можливу зміну обмежень на передачу зброї виникло на фоні ситуації, коли Україна активно протидіє Ірану та допомагає монархіям Затоки.

"Розбиратися в тонкощах цих обмежень зараз немає сенсу, ми бачимо, як світ змінюється і ніщо не стоїть на місці", — зазначив Бродський.

Крім того, посол додав, що контакти між Україною та Ізраїлем тривають, а діалог, зокрема серед фахівців, які займаються питаннями безпеки, ведеться дуже активно.

Варто також зазначити, що Ізраїль ініціював переговори між прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньягу та президентом України Володимиром Зеленським. Проте точний час для цієї розмови ще не узгоджено через щільний графік обох лідерів. Тема майбутньої зустрічі залишається конфіденційною, хоча джерело в Офісі президента України підтвердило, що проблема визначення часу зустрічі не є проблемною для Зеленського. Ізраїльська сторона на сьогоднішній день не може визначити оптимальний час для цієї розмови.

Портал "Коментарі" вже писав, що завдяки участі українських фахівців у захисті повітряного простору країн Перської затоки від атак іранських ударних дронів типу "Шахед", Україна отримала унікальну можливість вести перемовини з арабськими партнерами на рівних умовах. Таку думку висловив військовий експерт, колишній речник Генерального штабу Збройних сил України Владислав Селезньов в ефірі Радіо NV.