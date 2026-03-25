Ізраїль жорстко висловився про військову допомолгу Україні: озвучено ультиматум про "червоні лінії"

Клименко Елена
Ізраїль продовжує надавати Україні підтримку, однак зберігаються певні обмеження, які все ще діють. Зокрема, активний діалог між двома країнами триває на різних рівнях, особливо в питанні безпеки. Про це розповів посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський в інтерв'ю для РБК-Україна.
За його словами, підтримка включає різні аспекти, зокрема захист цивільного населення. Водночас він зауважив, що всі ці дії відбуваються в межах певних обмежень, які, за його словами, залишаються незмінними.
Згідно з коментарем посла, питання про можливу зміну обмежень на передачу зброї виникло на фоні ситуації, коли Україна активно протидіє Ірану та допомагає монархіям Затоки.
Крім того, посол додав, що контакти між Україною та Ізраїлем тривають, а діалог, зокрема серед фахівців, які займаються питаннями безпеки, ведеться дуже активно.
Варто також зазначити, що Ізраїль ініціював переговори між прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньягу та президентом України Володимиром Зеленським. Проте точний час для цієї розмови ще не узгоджено через щільний графік обох лідерів. Тема майбутньої зустрічі залишається конфіденційною, хоча джерело в Офісі президента України підтвердило, що проблема визначення часу зустрічі не є проблемною для Зеленського. Ізраїльська сторона на сьогоднішній день не може визначити оптимальний час для цієї розмови.
Портал "Коментарі" вже писав, що завдяки участі українських фахівців у захисті повітряного простору країн Перської затоки від атак іранських ударних дронів типу "Шахед", Україна отримала унікальну можливість вести перемовини з арабськими партнерами на рівних умовах. Таку думку висловив військовий експерт, колишній речник Генерального штабу Збройних сил України Владислав Селезньов в ефірі Радіо NV.