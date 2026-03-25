Израиль жестко высказался о военной помощи Украине: озвучен ультиматум о "красных линиях"

Израиль продолжает оказывать Украине поддержку, однако сохраняются все еще действующие ограничения. В частности, активный диалог между двумя странами продолжается на разных уровнях, особенно в вопросе безопасности. Об этом рассказал посол Израиля в Украине Михаэль Бродский в интервью РБК-Украина.

"Израиль оказывает существенную помощь Украине с первого дня войны, в первую очередь это гуманитарная помощь, но не только", — отметил Бродский.

По его словам, поддержка включает разные аспекты, в том числе защиту гражданского населения. В то же время, он отметил, что все эти действия происходят в пределах определенных ограничений, которые, по его словам, остаются неизменными.

Согласно комментарию посла, вопрос о возможном изменении ограничений на передачу оружия возник на фоне ситуации, когда Украина активно противодействует Ирану и помогает монархиям Залива.

"Разбираться в тонкостях этих ограничений сейчас бессмысленно, мы видим, как мир меняется и ничто не стоит на месте", — отметил Бродский.

Кроме того, посол добавил, что контакты между Украиной и Израилем продолжаются, а диалог, в частности, среди специалистов, занимающихся вопросами безопасности, ведется очень активно.

Следует также отметить, что Израиль инициировал переговоры между премьер-министром Биньямином Нетаньяху и президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако точное время для этого разговора еще не согласовано из-за плотного графика обоих лидеров. Тема предстоящей встречи остается конфиденциальной, хотя источник в Офисе президента Украины подтвердил, что проблема определения времени встречи не является проблемной для Зеленского. Израильская сторона на сегодняшний день не может определить оптимальное время для этого разговора.

Портал "Комментарии" уже писал , что благодаря участию украинских специалистов в защите воздушного пространства стран Персидского залива от атак иранских ударных дронов типа "Шахед", Украина получила уникальную возможность вести переговоры с арабскими партнерами на равных условиях. Такое мнение высказал военный эксперт, бывший пресс-секретарь Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев в эфире Радио NV.