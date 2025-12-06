«Із завтрашнього дня і протягом тижня»: Кадиров взявся погрожувати Україні жорстокими ударами

Путінський ватажок Чечні Рамзан Кадиров записав відеозвернення із погрозами жорстокої розправи з Україною.

Рамзан Кадиров. Фото: з відкритих джерел

Він навіть назвав терміни "відповіді" за удари по Грозному. Так Кадиров відреагував на нібито атаки ЗСУ по "висотках у центрі Грозного".

Він категорично заперечує ураження військових об’єктів у Грозному, каже, що там нібито "нічого не зробили, тільки скло розбили". А українців традиційно обзиває "укрошайтанами", "фашистами", "укронатовцями" та "відмороженими".

"Починаючи з завтрашнього дня та протягом тижня укрофашисти відчують на собі нашу жорстку відповідь. Наші атаки будуть спрямовані на військові терористичні об'єкти укронацистів. Чекайте!" — сказав Кадиров.

Як раніше повідомляв портал "Коментарі", пряму лінію глави Чечні Рамзана Кадирова з громадянами неодноразово переносять через проблеми зі здоров'ям ватажка. Востаннє політика бачили публічно наприкінці листопада. Відтоді у місцевих ЗМІ постійно з'являються повідомлення про підготовку до великого ефіру, але без точної дати.

Голова чеченського опозиційного руху "Адат" Ібрагім Янгулбаєв заявив, що його інформатори підтверджують різке погіршення стану Кадирова. За його словами, політик говорити повільно, виглядає набряклим і отримує інтенсивну медичну підтримку. Точний діагноз не розголошується, але раніше ЗМІ повідомляли про некроз підшлункової залози, хронічні проблеми з нирками, а також гастроентерологічні ускладнення.

Видання "Коментарі" також писало, що голова Чечні Рамзан Кадиров пообіцяв російському диктатору Володимиру Путіну "дуже швидку" перемогу в разі війни з Європою. Його звернення стало продовженням недавніх загроз Кремля щодо можливого конфлікту із Заходом.