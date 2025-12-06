logo

«С завтрашнего дня и в течение недели»: Кадыров принялся угрожать Украине жестокими ударами

6 декабря 2025, 00:17
Маламура Сергій

Путинский главарь Чечни Рамзан Кадыров записал видеообращение с угрозами жестокой расправы с Украиной.

Рамзан Кадыров. Фото: из открытых источников

Он даже назвал строки "ответа" за удары по Грозному. Так Кадыров отреагировал на якобы атаки ВСУ по "высоткам в центре Грозного".

Он категорически отрицает поражение военных объектов в Грозном, говорит, что там якобы ничего не сделали, только стекла разбили. А украинцев традиционно обзывает "укрошайтанами", "фашистами", "укронатовцами" и "отмороженными".

"Начиная с завтрашнего дня и в течение недели укрофашисты почувствуют на себе жесткий ответ. Наши атаки будут направлены на военные террористические объекты укронацистов. Ждите!" – сказал Кадыров.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", прямую линию главы Чечни Рамзана Кадырова с гражданами неоднократно переносят из-за проблем со здоровьем главаря. В последний раз политика видели публично в конце ноября. С тех пор в местных СМИ постоянно появляются сообщения о подготовке к большому эфиру, но без точной даты.

Глава чеченского оппозиционного движения "Адат" Ибрагим Янгулбаев заявил, что его информаторы подтверждают резкое ухудшение состояния Кадырова. По его словам, политик говорит медленно, выглядит разбухшим и получает интенсивную медицинскую поддержку. Точный диагноз не разглашается, но ранее СМИ сообщали о некрозе поджелудочной железы, хронических проблемах с почками, а также гастроэнтерологических осложнениях.

Издание "Комментарии" также писало, что глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал российскому диктатору Владимиру Путину "очень скорую" победу в случае войны с Европой. Его обращение стало продолжением недавних угроз Кремля по поводу возможного конфликта с Западом.



