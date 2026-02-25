Італія радикально змінила думку: яке гучне рішення щодо України прийняте

Італія підтвердила, що у 2026 році продовжуватиме надавати Україні військову та іншу необхідну допомогу. Про це повідомив міністр італійського уряду Джованбаттіста Фаццоларі, підкресливши, що Рим уже погодив нові пакети підтримки для Києва протягом року.

Фото: з відкритих джерел

"Очевидно, у 2026 році будуть подальші пакети підтримки", – зазначив Фаццоларі.

Міністр також зауважив, що посилення підтримки з боку Італії може стати стимулом для Росії сісти за стіл переговорів і розпочати реальні мирні переговори "у розумні терміни". За його словами, активна допомога союзників сприяє створенню умов для політичного врегулювання конфлікту.

З початку повномасштабного вторгнення Італія вже ухвалила 12 пакетів військової допомоги Україні, серед яких постачання сучасних систем протиповітряної оборони. Начальник Генерального штабу оборони Італії повідомляв, що лише минулого року обсяг наданої допомоги перевищив 3 мільярди євро.

Варто зазначити, що уряд Італії продовжив надання допомоги Україні, попри критику та опозицію з боку партії "Ліга". Декрет, ухвалений Кабінетом міністрів, закріплює політику підтримки Києва та підтверджує готовність країни надалі зміцнювати оборонні можливості України у співпраці з міжнародними партнерами.

