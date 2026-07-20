Істерика від безвиході: чому Путін різко посилив погрози Україні

Російський диктатор Володимир Путін посилює погрози Україні та країнам Заходу, оскільки дедалі більше усвідомлює, що Росія наближається до стратегічного глухого кута. Таку думку висловив колишній посол України в Росії, керівник напряму досліджень з міжнародної політики Фундації Пилипа Орлика Володимир Єльченко.

Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Володимир Єльченко в інтерв’ю "Укрінформу" заявив, що жорсткі заяви Кремля є типовою тактикою російського керівництва, яке намагається підвищити ставки у момент, коли його позиції слабшають.

"Загострення риторики пов'язано з тим, що Путін і взагалі керівництво Російської Федерації розуміють, що вони наближаються до безвихідної ситуації, і, як завжди це бувало раніше, підвищують ставки. Це типовий стиль Путіна і Лаврова, загалом керівництва Російської Федерації", – вважає Єльченко.

Дипломат нагадав, що раніше Москва регулярно погрожувала застосуванням ядерної зброї, а нині акцент змістився на заяви про можливе знищення української енергетичної інфраструктури напередодні зими. На думку експосла, таким чином Кремль намагається психологічно тиснути на українське суспільство, сподіваючись змусити його вимагати від влади припинення війни на невигідних умовах.

Другою метою російської риторики Єльченко називає спробу вплинути на західних партнерів України. Кремль прагне переконати союзників скоротити військову, фінансову та політичну підтримку Києва, використовуючи залякування та демонстрацію ескалації.

"Тому до цього треба ставитися спокійно. Це вже не перший раз, і всі ці погрози, як правило, нічим не закінчуються", — зауважує Єльченко.

Окремо дипломат звернув увагу на публікації й інтерв'ю представників російської еліти у західних медіа. На його думку, подібні матеріали навряд чи з'являються без погодження Кремля. Їхнє головне завдання — переконати Захід, що можливий розпад Росії нібито призведе до хаосу, поширення ядерної зброї, тероризму та нових міграційних криз.

Натомість Єльченко зазначає, що "тільки демонтаж російської держави може реально щось поміняти". За словами дипломата, Росія у своєму сьогоднішньому вигляді розвалиться, адже всі імперії зникають. Крім того, український посол в РФ у 2010-2015 роках висловив сподівання, що він був "найостанніший посол України в цій "недодержаві"", яка, припинить з часом своє існування.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Путін готується оголосити крок, якого боїться Кремль.

Також "Коментарі" писали, що для самозбереження системи Кремль може замінити Путіна його доньками.