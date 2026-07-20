Истерика от тупика: почему Путин резко усилил угрозы Украине

Российский диктатор Владимир Путин усугубляет угрозы Украине и странам Запада, поскольку все больше осознает, что Россия приближается к стратегическому тупику. Такое мнение высказал бывший посол Украины в России, руководитель направления исследований по международной политике Фонда Филиппа Орлика Владимир Ельченко.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Владимир Ельченко в интервью "Укринформу" заявил, что жесткие заявления Кремля являются типичной тактикой российского руководства, пытающегося повысить ставки в момент, когда его позиции ослабевают.

"Обострение риторики связано с тем, что Путин и вообще руководство Российской Федерации понимают, что они приближаются к безвыходной ситуации и, как всегда это бывало раньше, повышают ставки. Это типичный стиль Путина и Лаврова, в целом руководства Российской Федерации", – считает Ельченко.

Дипломат напомнил, что ранее Москва регулярно угрожала применением ядерного оружия, а ныне акцент сместился на заявления о возможном уничтожении украинской энергетической инфраструктуры в преддверии зимы. По мнению экспосла, таким образом, Кремль пытается психологически давить на украинское общество, надеясь заставить его требовать от власти прекращения войны на невыгодных условиях.

Второй целью российской риторики Ельченко называет попытку повлиять на западных партнеров Украины. Кремль стремится убедить союзников сократить военную, финансовую и политическую поддержку Киева, используя устрашение и демонстрацию эскалации.

"Поэтому к этому нужно относиться спокойно. Это уже не первый раз, и все эти угрозы, как правило, ничем не кончаются", — отмечает Ельченко.

Отдельно дипломат обратил внимание на публикации и интервью представителей российской элиты в западных СМИ. По его мнению, подобные материалы вряд ли появляются без согласования Кремля. Их главная задача – убедить Запад, что возможный распад России якобы приведет к хаосу, распространению ядерного оружия, терроризму и новым миграционных кризисам.

Ельченко отмечает, что "только демонтаж российского государства может реально что-то поменять". По словам дипломата, Россия в своем сегодняшнем виде развалится, ведь все империи исчезают. Кроме того, украинский посол в РФ в 2010-2015 годах выразил надежду, что он был "последним посолом Украины в этой "негосударстве"", которая, прекратит со временем свое существование.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин готовится объявить шаг, которого боятся в Кремле.

Также "Комментарии" писали, что для самосохранения системы Кремль может заменить Путина его дочерьми.